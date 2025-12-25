Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Si Ayatollah Milani ay Isa sa mga Haligi ng Kilusang Islamiko

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ni Kagalang-galang na Ayatollah Sayyid Ali Khamenei
sa pakikipagpulong sa mga kasapi ng komiteng tagapagdaos ng kongreso sa paggunita kay Ayatollah Sayyid Mohammad Hadi Milani:
“Si Ayatollah Milani ang tunay na tagapagpanibago ng Hawza Ilmiyya ng Mashhad. Sa aspetong pang-agham, siya ay isang dakilang ‘alim, at ang hawza na ito ay may malaking pagkakautang sa kanya.”
“Noong pagsisimula ng mga pakikibakang rebolusyonaryo sa unang bahagi ng dekada ’60, si Ginoong Milani ay tunay na isa sa mga pangunahing haligi ng Kilusang Islamiko.”
“Ang liham ni Ayatollah Milani bilang suporta kay Imam Khomeini (RA), matapos ang pagpapatapon ng Imam sa Turkey, ay isang mahalagang dokumentong pangkasaysayan.”
“Ang yumaong iskolar ay isang komprehensibong personalidad—namumukod-tangi sa espirituwal, etikal, intelektuwal, panlipunan, at pampulitikang mga larangan.”
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ipinapakita ng pahayag ng Pinuno ng Rebolusyon ang sentral na papel ni Ayatollah Sayyid Mohammad Hadi Milani sa parehong larangan ng relihiyosong kaalaman at rebolusyonaryong kamalayan. Ang kanyang ambag sa muling pagsigla ng Hawza ng Mashhad ay hindi lamang akademiko, kundi institusyonal—na naglatag ng pundasyon para sa patuloy na impluwensiya ng relihiyosong pag-aaral sa lipunan.
Ang pagbibigay-diin sa kanyang suporta kay Imam Khomeini (RA), lalo na sa kritikal na yugto ng pagpapatapon, ay nagpapakita ng kahalagahan ng moral at intelektuwal na pagkakaisa sa loob ng kilusang Islamiko. Ang naturang liham ay hindi lamang simbolo ng personal na paninindigan, kundi patunay ng kolektibong responsibilidad ng mga iskolar sa harap ng paniniil.
Sa kabuuan, inilalarawan si Ayatollah Milani bilang isang huwarang pigura ng komprehensibong pamumuno sa Islam—isang personalidad na pinagsanib ang espirituwalidad, etika, kaalaman, at aktibong pakikilahok sa lipunan at pulitika. Ang ganitong uri ng pamana ay patuloy na nagbibigay-hugis sa diskursong panrelihiyon at panlipunan sa kontemporaryong mundo ng Islam.
