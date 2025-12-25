Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng Pangulo ng Rusya, Vladimir Putin, sa kanyang mensaheng pagbati para sa Pasko at Bagong Taon kay Nicolás Maduro, na ang estratehikong pakikipagtuwang ng Moscow at Caracas ay nananatiling matatag at hindi na mababago.
Binibigyang-diin sa mensahe ang ganap na kahandaan ng Rusya na ipagpatuloy at palawakin ang kooperasyon sa Venezuela sa mga larangang pampulitika, pang-ekonomiya, at pandaigdigang ugnayan. Ang pahayag na ito ay inilabas kasabay ng pagpapaigting ng mga parusa at presyur sa sektor ng langis ng Estados Unidos laban sa Venezuela, at itinuturing bilang isang malinaw at tahasang senyal ng Moscow patungo sa Washington.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Pangulong Putin ay may malinaw na dimensyong heopolitikal. Sa konteksto ng tumitinding presyur ng Estados Unidos laban sa Venezuela, ang hayagang deklarasyon ng “hindi na maibabalik” na suporta ay nagsisilbing pampulitikang panangga laban sa mga estratehiya ng pag-iisa at panggigipit sa ekonomiya.
Ipinahihiwatig din ng mensahe ang patuloy na pagsisikap ng Rusya na palakasin ang isang multipolar na kaayusang pandaigdig, kung saan ang mga bansa tulad ng Venezuela ay hindi ganap na nasasailalim sa impluwensiya ng Kanluran. Ang pagdidiin sa estratehikong pakikipagtuwang ay nagpapakita na ang ugnayan ng Moscow at Caracas ay hindi lamang taktikal, kundi bahagi ng mas malawak na pangmatagalang kalkulasyong pampulitika at pang-ekonomiya.
Sa kabuuan, ang pahayag ay maaaring ituring bilang parehong diplomatikong katiyakan sa Venezuela at direktang mensaheng pampulitika sa Estados Unidos, na naglilinaw ng mga hangganan ng impluwensiya at paninindigan sa kasalukuyang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan.
