Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga pahayag ng Patriyarka ng mga Caldeo sa pagdiriwang ng Pasko—na inunawa ng ilan bilang panawagan sa normalisasyon ng ugnayan sa Israel—ay nagbunsod ng malawak at matitinding reaksiyong pampulitika at panlipunan sa Iraq. Ang mga pagtutol ay nagmula hindi lamang sa mamamayan kundi maging sa Punong Ministro at sa mga pangunahing pinuno ng iba’t ibang kilusang pampulitika at panrelihiyon.
Samantala, binibigyang-diin na ayon sa batas ng Iraq, ang normalisasyon ng relasyon sa Israel ay itinuturing na isang malubhang krimen na may kaakibat na mabibigat na parusa. Muling inilantad ng isyung ito ang mataas na antas ng pagiging sensitibo ng lipunang Iraqi at ng estado hinggil sa anumang uri ng paglapit o ugnayan sa Tel Aviv.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ipinakikita ng mga reaksiyon sa pahayag ng Patriyarka ang malawak na pambansang pagkakaisa ng Iraq sa pagtutol sa normalisasyon sa Israel—isang pambihirang punto ng konsensus sa isang bansang may masalimuot na tanawing pampulitika. Ang pagkakahanay ng pamahalaan, mga kilusang panrelihiyon, at iba’t ibang puwersang pampulitika ay nagpapahiwatig na ang isyung ito ay itinuturing hindi lamang bilang usaping panlabas na ugnayan, kundi bilang bahagi ng pambansang identidad at soberanya.
Ang malinaw na legal na posisyon ng Iraq, na nagtatakda ng mabigat na parusa laban sa normalisasyon, ay nagsisilbing institusyonal na repleksiyon ng panlipunang damdamin. Sa kontekstong rehiyonal, binibigyang-diin nito na ang Iraq ay nananatiling matatag sa paninindigang tutol sa anumang hakbang na maaaring magbigay-lehitimasyon sa Israel, sa kabila ng umiiral na mga presyur at pagbabago sa diplomatikong kalakaran ng Gitnang Silangan.
