Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga midyang Hebreo ang paglalantad ng isang mabigat na kasong kriminal laban sa isa sa mga kilalang rabino sa rehiyon ng Netivot. Ang kaso ay naglalaman ng mga paratang ng seksuwal na pang-aabuso at panghahalay sa anim na kababaihan, at nagdulot ng malawakang reaksiyon at pagkabahala sa loob ng lipunang Sionista.
Ayon sa Channel 12 ng telebisyon ng rehimeng Sionista, ang imbestigasyong isinagawa laban kay Rabino Haim Yosef David—na kinabibilangan ng mga paratang ng panghahalay sa anim na babae, kabilang ang isang menor de edad—ay papalapit na sa pagkumpleto. Iniulat din na may mga bagong pag-unlad sa proseso ng pagdinig at pagsisiyasat sa nasabing kaso.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang paglalantad ng kasong ito ay nagbigay-diin sa seryosong hamon ng pananagutan at transparency sa loob ng mga institusyong panrelihiyon, lalo na kapag ang mga akusado ay may mataas na katayuang panlipunan at espirituwal. Ang ganitong mga iskandalo ay hindi lamang usaping kriminal, kundi may malalim na epekto sa tiwala ng publiko at sa moral na kredibilidad ng mga institusyong kinabibilangan ng mga nasasangkot.
Higit pa rito, ang lawak ng mga paratang—lalo na ang pagkakasangkot ng isang menor de edad—ay nagpalala sa panlipunang reaksiyon at muling nagbukas ng diskurso hinggil sa proteksiyon ng mga biktima, sa papel ng midya sa pagbubunyag ng katiwalian, at sa pangangailangan ng mahigpit at walang pinapanigang proseso ng hustisya. Ipinakikita ng kasong ito na ang panlipunang posisyon o relihiyosong awtoridad ay hindi dapat magsilbing panangga laban sa pananagutang legal at moral.
