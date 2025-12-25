Billboard sa Times Square, New York, Nakatawag-pansin sa Pasko

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang billboard sa Times Square, New York ang naging sentro ng atensiyon ngayong Pasko, na may nakasulat na:
“Maligayang Pasko; si Hesus ay isang Palestino…”
Ang mensaheng ito ay nagbigay-diin sa aspeto ng pagkakakilanlang panlipunan at pulitikal ng Pasko, at nagbukas ng diskurso tungkol sa kasaysayan at pinagmulan ni Hesus mula sa perspektibong Palestinian.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang naturang billboard ay simbolikong pahayag na nag-uugnay ng relihiyosong selebrasyon sa isyung panlipunan at panrehiyonal. Sa isang lungsod tulad ng New York, kung saan nagtatagpo ang iba’t ibang kultura at pananampalataya, ang pahayag ay nagdulot ng pagmumuni-muni at diskurso sa publikong daluyan, at nagpapaalala sa koneksyon ng relihiyon sa kasaysayan at identidad ng mga Palestinian.
Ang paggamit ng Pasko bilang platform para sa ganitong mensahe ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng midya at pampublikong espasyo sa pagpapahayag ng mga ideya at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mga kontemporaryong isyung panlipunan at pulitikal.
