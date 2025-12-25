Video | Pagligtas sa Buhay ng Mga Afghan na Nasagip Mula sa Kamatayan ng mga Border Patrol sa Khorasan Razavi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng Tagapagsalita ng Pulisya:
Mahigit sa 1,600 na iligal na dayuhan ang nailigtas matapos silang maapektuhan ng malubhang lamig at snowstorm noong nakaraang linggo sa hangganan ng Taybad.
Pinapayuhan ang mga mamamayan ng kalapit na bansa na sumunod sa wastong proseso at legal na paraan sa pagpasok sa Iran, sa halip na subukan ang ilegal na pagdaan sa hangganan.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang operasyon ng mga border patrol sa Khorasan Razavi ay nagpapakita ng kritikal na papel ng seguridad at humanitarian response sa mga lugar na apektado ng matinding klima. Ang mabilis na pagresponde sa libu-libong indibidwal na nalalagay sa panganib ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi aktibong pagtugon sa pangangailangang pantao.
Ang paalala sa mga dayuhan na sumunod sa legal na proseso ay naglalarawan ng pangmatagalang stratehiya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan sa hangganan at maiwasan ang panganib sa buhay ng mga taong nagtatangkang pumasok sa bansa sa ilegal na paraan. Sa mas malawak na perspektibo, ito rin ay nagpapatibay sa kahalagahan ng koordination sa pagitan ng humanitarian aid at border security sa mga rehiyong prone sa sakuna at extreme weather.
