Eisenkot: Dapat Siyasatin ng mga Ahensya ng Seguridad si Netanyahu

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat: Ang dating hepe ng Staff ng Militar ng Israel, si Gadi Eisenkot, ay sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala sa Ombudsman ng Israel at sa Shin Bet (Internal Security Service), ay humiling ng agarang impeksyon at interogasyon kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu kaugnay ng posibilidad na nagdulot siya ng pinsala sa seguridad ng Israel.
Ayon sa Israel Hayom, sa kanyang bukas na liham ngayong Miyerkules, hiniling ni General Eisenkot na magsagawa ng mabilisang imbestigasyon kung may direktang partisipasyon si Netanyahu at iba pang mataas na opisyal sa panganib o pinsalang dulot sa seguridad ng bansa, partikular na sa panahon ng digmaan.
Binanggit din ng dating heneral na may kasaysayan ng pamumuno sa digmaan laban sa Gaza Strip at pagiging Chief of Staff ng IDF na malinaw na sinumang may kaalaman sa mga isyu ukol sa “Qatar Gate scandal” ay maaaring nakalagay sa panganib ang seguridad ng Israel sa panahon ng digmaan.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang liham ni Eisenkot ay nagpapakita ng pag-aalala hinggil sa pananagutan ng mataas na opisyal sa seguridad ng bansa, lalo na sa mga kritikal na sandali ng digmaan. Ang kanyang panawagan ay nagpapahiwatig ng tensyon sa pagitan ng pamahalaang pulitikal at ng mga institusyong militar at seguridad, na karaniwang nakatutok sa pangangalaga ng pambansang seguridad sa panahon ng krisis.
Bukod dito, ang isyu ay nagbubukas ng diskurso tungkol sa accountability ng liderato sa Israel, kung paano tinutugunan ang posibleng kapabayaan o maling hakbang na nagdudulot ng panganib sa seguridad, at ang papel ng mga dating opisyal ng militar sa pagbibigay ng checks and balances laban sa mga lider pulitikal. Ang pahayag ni Eisenkot ay maaaring magdulot ng karagdagang presyon sa pamahalaan at sa mga ahensiya ng batas upang magsagawa ng malinaw at mabilis na imbestigasyon.
..........
328
Your Comment