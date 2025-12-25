Pag-hack sa Mobile Phones ng Dalawang Miyembro ng Knesset ng Israel, Paglabas ng Kanilang Personal na Impormasyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga ulat: Iniulat ng mga midyang Hebreo ang pag-hack sa mobile phones ng dalawang miyembro ng Knesset (parlamento ng Israel) mula sa Likud Party, at naipakita na sa publiko ang kanilang personal na impormasyon, kabilang ang isang kilalang babaeng miyembro ng Knesset.
Ayon sa Wallah News, parehong ipinaalam nina Moshe Saada at Tali Gottlieb, dalawang miyembro ng Knesset mula sa Likud, sa mga opisyal ng seguridad ng Knesset na natuklasan nilang ang kanilang mga telepono ay nahack.
Batay sa nakalap na impormasyon, ang parehong miyembro ay nagpaabot sa mga awtoridad sa seguridad na alam nila na ang kanilang personal na datos ay nahulog sa kamay ng mga hacker at kasalukuyang nakalantad sa digital na espasyo.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mataas na panganib ng cybersecurity sa loob ng pampublikong pamahalaan, lalo na sa mga opisyal na may matataas na posisyon tulad ng mga miyembro ng Knesset. Ang paglabas ng personal na impormasyon ay maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa kanilang privacy kundi pati na rin sa seguridad pambansa, lalo na sa sensitibong konteksto ng politika sa Israel.
Ipinapakita rin ng insidenteng ito ang kahalagahan ng mabilis at sistematikong tugon ng mga ahensiya ng seguridad, at ang pangangailangan ng mga opisyal na sumunod sa mahigpit na protocol ng digital security. Ang ganitong mga kaso ay nagsisilbing paalala sa lahat ng pamahalaan at institusyon na ang cybersecurity ay kritikal sa pagpapanatili ng integridad ng pamahalaan at proteksyon ng mga lider laban sa mga cyber-threats.
