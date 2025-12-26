Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Paano magtitiwala ang isang mamamayang Iraqi sa isang pamahalaan na, sa ilalim ng presyur ng Estados Unidos, ay pinipilit ang pag-alis mula sa parlamento at hinahadlangan ang pagpasa ng batas ukol sa Hashd al-Sha‘bi, samantalang ang kanyang pagkakakilanlan ay sabay na nakaugat sa armas at sa pulitika ng paglaban?”
“Ang paglaban (resistance) ay isang lehitimong karapatan, hangga’t nananatili ang mga puwersang mananakop sa lupain ng Iraq.”
“Noong 2014, nabigo ang pamahalaan ng Iraq sa harap ng paglusob ng ISIS at iniwan ang mga armas nito; ang paglaban ang siyang muling bumuhay at nagpanumbalik sa estado.”
“Hindi maikakaila na may malaking bilang ng mga naniniwala na ang pag-anunsyo ng proyektong ‘paglilimita ng armas’ ay isinagawa sa ilalim ng tuwirang presyur ng Estados Unidos.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Edisyon 1 – Usapin ng Tiwala at Soberanya:
Binibigyang-diin ng pagsusuri ni al-Hashemi ang krisis ng tiwala sa pagitan ng mamamayan at ng estado. Kapag ang mga desisyong pambatas ay itinuturing na bunga ng panlabas na presyur, humihina ang lehitimasyon ng pamahalaan sa mata ng publiko.
Edisyon 2 – Paglaban bilang Pampulitikang at Panlipunang Realidad:
Sa konteksto ng Iraq, ang konsepto ng resistance ay hindi lamang militar kundi bahagi ng pambansang identidad, na umusbong bilang tugon sa okupasyon at sa kawalan ng kakayahan ng estado sa mga kritikal na sandali ng kasaysayan.
Edisyon 3 – Aral mula 2014:
Ang pagbagsak ng seguridad ng estado sa harap ng ISIS ay nagsilbing makasaysayang patunay, ayon sa may-akda, na ang mga di-estado ngunit organisadong puwersa ng paglaban ay may mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng kaayusan at soberanya.
Edisyon 4 – Panlabas na Impluwensiya at Panloob na Pulitika:
Ang persepsiyon na ang proyekto ng “paglilimita ng armas” ay idinikta ng Estados Unidos ay nagpapakita ng mas malalim na tensiyon sa pagitan ng pambansang pagpapasya at internasyonal na impluwensiya—isang patuloy na hamon sa kontemporaryong pulitika ng Iraq.
