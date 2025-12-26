Sa wakas ay sinamsam ng Estados Unidos ang tanker na “Bella 1.”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng U.S. Coast Guard na kanilang sinamsam ang oil tanker na tinatawag na “Bella 1” sa mga katubigan ng Karagatang Atlantiko. Sa oras ng pagsamsam, ang naturang tanker ay walang kargang langis at dati nang kabilang sa listahan ng mga ipinataw na parusa ng Estados Unidos.
Nagsimula ang pagtatangka ng U.S. Coast Guard na pigilan ang barko noong nakaraang Sabado, subalit binago ng tanker ang ruta nito at nagtungo patungo sa Karagatang Atlantiko bago tuluyang masamsam.
Ang hakbang na ito ay isinagawa sa loob ng balangkas ng patuloy na presyur ng Washington laban sa pag-export ng langis ng Venezuela. Nauna nang sinamsam ang dalawang iba pang tanker na pinangalanang “Skipper” at “Centuries.”
Mariing kinondena ng mga pamahalaan ng Venezuela, Iran, Russia, at China ang mga nasabing pagsamsam. Tinukoy naman ng Caracas ang naturang mga hakbang bilang isang anyo ng “pandarayang pandagat” (maritime piracy).
