Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Habang ipinapahayag ng pansamantalang pamahalaan ng Syria ang pag-asa na makamit ang isang kasunduang panseguridad bago matapos ang 2025, ipinapakita ng mga ulat ang pag-usad ng mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng Syria at ng rehimen ng Israel. Ayon sa mga kritiko, ang mga negosasyong ito ay naglalayong patatagin ang patuloy na pananakop sa Golan Heights at panatilihin ang presyur laban sa tinaguriang axis of resistance.
Samantala, ang patuloy na pag-atakeng panghimpapawid ng Israel, ang mahigpit na kundisyong ipinapataw ng Estados Unidos, at ang pagwawalang-bahala sa soberanya ng Syria ay naglalagay sa nasabing posibleng kasunduan sa isang landasing puno ng kalabuan at pangamba. Isang direksiyong maaaring higit pang magbago sa balanseng panrehiyon pabor sa Tel Aviv.
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Negosasyon sa Ilalim ng Asimetrikong Kapangyarihan:
Ang mga ulat hinggil sa lihim na pag-uusap ay nagpapahiwatig ng negosasyong isinasagawa sa ilalim ng hindi pantay na kondisyon. Ang patuloy na presyur militar at diplomatiko laban sa Syria ay nagpapahina sa posisyon nito at naglalagay ng tanong sa pagiging kusang-loob ng anumang posibleng kasunduan.
2. Usapin ng Soberanya at Teritoryo:
Ang kakulangan ng malinaw na pagtugon sa isyu ng Golan Heights ay nagpapalakas sa pangamba na ang naturang kasunduan ay maaaring magsilbing de facto na pagtanggap sa umiiral na pananakop, sa halip na isang hakbang tungo sa ganap na soberanya ng Syria.
3. Papel ng Estados Unidos:
Ang kondisyunal na suporta at patuloy na impluwensiya ng Washington ay nagpapakita na ang proseso ay hindi lamang bilateral, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiyang panrehiyon na naglalayong hubugin ang balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan.
4. Implikasyon sa Rehiyonal na Balanse:
Kung maisasakatuparan ang kasunduan sa kasalukuyang balangkas, maaari nitong pahinain ang posisyon ng mga puwersang tumututol sa Israel at baguhin ang dinamika ng rehiyon sa paraang mas pabor sa Tel Aviv, na may pangmatagalang epekto sa seguridad at katatagan ng Gitnang Silangan.
5. Katatagan o Bagong Dominasyon:
Sa huli, nananatiling bukas ang tanong kung ang prosesong ito ay magdudulot ng tunay na katatagan o magsisilbing mekanismo para sa pagpapataw ng isang bagong anyo ng dominasyong pampulitika at panseguridad sa Syria at sa mas malawak na rehiyon.
