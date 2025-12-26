Simbolikong prusisyon para sa mga martir na sina Shaheed Gen. Soleimani at Kumandante Shaheed Abu Mahdi sa Baghdad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ngayong araw, nasaksihan ng lungsod ng Baghdad ang idinaos na isang simbolikong seremonya ng prusisyon bilang paggunita sa mga martir ng insidente sa Paliparan ng Baghdad noong 2020. Sa nasabing pagtitipon, pinarangalan at inalala ang alaala nina Martir na Heneral Haj Qassem Soleimani at Martir na Abu Mahdi al-Muhandis, na nasawi sa isang atakeng terorista ng Estados Unidos.
Sa pamamagitan ng malawak na pagdalo ng mga kalahok, muling ipinahayag ang pagkondena sa naturang pag-atake at ang pagbibigay-pugay sa katayuan at sakripisyo ng dalawang nabanggit na personalidad.
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Simbolikong Ritwal at Kolektibong Alaala:
Ang simbolikong prusisyon ay nagsisilbing mahalagang ritwal ng kolektibong pag-alala. Sa ganitong mga seremonya, ang alaala ng mga namatay ay inilalagay sa mas malawak na naratibong panlipunan at pampulitika, na tumutulong sa pagpapanatili ng identidad at historikal na kamalayan.
2. Mensaheng Pampulitika at Moral:
Higit pa sa isang seremonyang panrelihiyon o pangkultura, ang pagtitipon ay naghahatid ng malinaw na mensaheng pampulitika—ang patuloy na pagtutol sa mga extraterritorial na operasyong militar at ang paninindigan laban sa tinuturing na paglabag sa soberanya ng estado.
3. Papel ng mga Martir sa Pampublikong Diskurso:
Sa konteksto ng rehiyon, ang mga personalidad tulad nina Soleimani at al-Muhandis ay naging simbolo ng paglaban at impluwensiyang panrehiyon. Ang patuloy na paggunita sa kanila ay nagpapakita kung paanong ang mga indibidwal ay nagiging sentral na pigura sa diskursong pampubliko, lampas sa kanilang aktuwal na papel noong sila ay nabubuhay.
4. Epekto sa Rehiyonal na Ugnayan:
Ang ganitong mga kaganapan ay may implikasyon sa kasalukuyang ugnayang panrehiyon. Pinatitibay nito ang umiiral na mga posisyon at naratibo, at maaaring mag-ambag sa patuloy na tensiyon sa pagitan ng mga pangunahing aktor sa Gitnang Silangan, habang pinananatiling buhay ang isyu sa antas ng opinyong publiko.
