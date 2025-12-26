Houthi: Ang Zionismo ay naglalayong ganap na kontrolin ang buong rehiyon sa pamamagitan ng pag-normalisa ng krimen at pandarambong ng mga yaman

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang talumpati na ipinahayag sa okasyon ng unang Biyernes ng buwan ng Rajab, binigyang-diin ni Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, pinuno ng Ansarullah ng Yemen, ang kanyang paglalarawan sa isang tinawag niyang “walang kapantay na pag-atake laban sa mga mamamayan ng rehiyon.” Ayon sa kanya, ang rehimen ng Israel ay aktibong nagsusumikap na gawing normal ang sarili nitong mga krimen at magpataw ng ganap na dominasyon sa buong rehiyon.
Inilarawan ni al-Houthi ang Zionismo bilang “pinakamalupit na mapaniil na kapangyarihan sa kasaysayan ng sangkatauhan,” at sinabi niyang ang rehimen ng Israel ay nagtataglay ng malawak at walang kapantay na mga kakayahan, na ginagamit nito hindi para sa kapayapaan kundi para sa malawakang pagpatay at paglihis ng sangkatauhan sa landas ng katarungan at moralidad.
Tinukoy rin niya ang patuloy na mga krimen sa Palestine, kabilang ang sistematikong paglapastangan sa Masjid al-Aqsa, ang patuloy na pagpapahirap sa mga bilanggo, at ang araw-araw na pagpatay sa mga Palestino, na ayon sa kanya ay halos walang araw na lumilipas na hindi may nagaganap na pagpatay na isinagawa ng Israel.
Dagdag pa niya, inakusahan ni al-Houthi ang rehimen ng Israel ng pandararambong sa likas na yaman ng Palestine, at sinabi na ang bahagi ng mga ninakaw na yamang ito ay ibinebenta pa sa ilang bansang Arabo, hanggang sa puntong maging ang access sa mga pangunahing likas-yaman tulad ng gas at tubig sa rehiyon ay nagiging nakadepende sa Israel.
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Diskurso ng Moral at Ideolohikal na Pagtutol:
Ang pahayag ni al-Houthi ay nakaugat sa isang diskursong moral at ideolohikal na naglalarawan sa Zionismo hindi lamang bilang isang proyektong pampulitika, kundi bilang isang sistemang mapaniil na may pandaigdigang implikasyon. Sa ganitong pananaw, ang tunggalian ay inilalarawan bilang usapin ng katarungan laban sa sistematikong pang-aapi.
2. Normalisasyon ng Karahasan:
Ang binigyang-diin na “pag-normalisa ng krimen” ay tumutukoy sa unti-unting pagtanggap ng karahasan bilang pangkaraniwang realidad sa internasyonal na antas. Sa ganitong konteksto, ang kawalan ng pananagutan ay nagiging salik na nagpapalakas sa pagpapatuloy ng mga paglabag.
3. Relihiyoso at Simbolikong Dimensyon:
Ang pagbanggit sa Masjid al-Aqsa ay nagpapakita ng sentral na papel ng mga banal na lugar sa pampulitika at panlipunang kamalayan ng rehiyon. Ang mga paglabag dito ay hindi lamang itinuturing na pisikal na pananakop, kundi bilang pag-atake sa relihiyoso at kultural na identidad.
4. Pulitika ng Likas na Yaman:
Ang paratang ng pandarambong sa gas, tubig, at iba pang yaman ay naglalantad sa dimensyon ng resource control bilang kasangkapan ng kapangyarihan. Ang pag-uugnay ng akses sa mahahalagang yaman sa Israel ay nagpapahiwatig ng estratehikong paggamit ng ekonomiya upang palalimin ang impluwensiyang panrehiyon.
5. Mas Malawak na Rehiyonal na Epekto:
Ang ganitong mga pahayag ay sumasalamin sa patuloy na polaridad sa Gitnang Silangan, kung saan ang mga isyu ng pananakop, normalisasyon, at soberanya ay nananatiling sentral. Ipinapakita rin nito kung paanong ang diskursong pampulitika ay ginagamit upang buuin at patatagin ang paninindigan ng mga kilusang tumututol sa umiiral na kaayusang panrehiyon.
.............
328
Your Comment