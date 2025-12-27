Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mariing kinondena ng isang kasapi ng Political Bureau ng kilusang Ansarullah ang mga hakbang ng Southern Transitional Council (STC) ng Yemen, at inilarawan ang mga ito bilang hindi makabansa at bahagi ng isang plano upang gawing bukas na sona ng impluwensiya ang katimugang Yemen para sa pagpapatupad ng mga dayuhang proyekto, kabilang ang pagbibigay-daan sa direktang presensya ng rehimeng Zionista (Israel).
Dagdag pa ni Mohammed al-Farah, ang panghihimasok ng Saudi Arabia ay hindi kailanman naglalayong pangalagaan ang pagkakaisa o soberanya ng Yemen, kundi nagsilbi lamang sa mga pansariling interes sa rehiyon.
Binigyang-diin din niya na hinati ng United Arab Emirates at Saudi Arabia ang kani-kanilang mga papel sa tinatawag niyang “pananakop at pandarambong sa yamang-yaman ng Yemen,” at na ang mga hakbanging ito ay naisakatuparan lamang sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na puwersang bayaran.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
Yemen Conflict & Regional Power Dynamics Series
Ang pahayag ng Ansarullah ay sumasalamin sa malalim na hidwaan sa loob ng Yemen at sa mas malawak na kompetisyong panrehiyon na kinasasangkutan ng mga panlabas na kapangyarihan.
Mahahalagang Punto ng Pagsusuri:
1. Isyu ng Soberanya at Impluwensiyang Panlabas
Ang mga akusasyon laban sa Southern Transitional Council ay nagpapakita ng pangamba na ang ilang lokal na aktor ay nagsisilbing daluyan ng interes ng mga dayuhang estado, sa halip na tagapagtanggol ng pambansang soberanya.
2. Fragmentation ng Estado ng Yemen
Ang patuloy na tunggalian sa pagitan ng iba’t ibang paksiyon ay nagpapalalim sa political fragmentation, na nagiging hadlang sa isang inklusibo at pambansang solusyon.
3. Gulf Powers at Hati-hating Papel
Ang pagbanggit sa Saudi Arabia at UAE ay nagpapakita ng pananaw na ang digmaan sa Yemen ay hindi lamang panloob, kundi bahagi ng mas malawak na estratehikong tunggalian sa Gulpo.
4. Implikasyon sa Rehiyonal na Seguridad
Ang alegasyon ng pagbibigay-daan sa presensya ng Israel ay nagdadagdag ng sensitibong dimensyong panseguridad, na maaaring magpalawak pa ng saklaw ng alitan sa rehiyon.
Pangwakas na Pagtatasa
Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay-diin sa paniniwala ng Ansarullah na ang krisis sa Yemen ay bunga ng pinagsamang panloob na hidwaan at panlabas na interbensyon, kung saan ang tunay na biktima ay ang soberanya, likas-yaman, at kinabukasan ng sambayanang Yemeni.
