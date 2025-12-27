Mensahe ng Lider ng Rebolusyon sa mga Estudyante sa Europa:

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Makatarungang Sistemang Islamiko ang Pangangailangan ng Mundo sa Kasalukuyan.
Sa isang mensahe na ipinadala sa taunang pagpupulong ng Union of Islamic Student Associations sa Europa, binigyang-diin ng Lider ng Rebolusyong Islamiko ang mahalagang papel ng pananampalataya, pagkakaisa, at tiwala sa sarili ng kabataan. Kanyang inilarawan ang pagkabigo ng malawakang opensibang militar ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito bilang bunga ng inisyatiba, katapangan, at sakripisyo ng kabataang Iranian, at binigyang-pansin ang pagtaas ng kredibilidad at bigat ng Iran sa antas internasyonal.
Dagdag pa niya, ang pangunahing sanhi ng pagkontra ng mga mapaniil na kapangyarihan laban sa Iran ay hindi ang usaping nukleyar, kundi ang matatag na paninindigan ng Iran laban sa isang hindi makatarungang pandaigdigang kaayusan, gayundin ang panawagan nito para sa isang makatarungang pambansa at internasyonal na sistemang Islamiko. Sa paggunita sa alaala ng mga martir, binigyang-diin niya ang pananagutan ng mga estudyante—lalo na yaong nasa ibang bansa—na ipagpatuloy ang landasing ito at gampanan ang kanilang papel nang may kamalayan at pananagutan.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
Youth, Ideology & Global Order Series
Ang mensaheng ito ay sumasalamin sa ideolohikal at pampulitikang balangkas ng pananaw ng Iran hinggil sa ugnayang pandaigdig at sa papel ng kabataan sa panlipunang pagbabago.
Mahahalagang Punto ng Pagsusuri:
1. Kabataan bilang Estratehikong Puwersa
Itinatampok ng mensahe ang kabataan bilang tagapagdala ng paniniwala, aksyon, at pagpapatuloy ng diskurso, hindi lamang sa loob ng bansa kundi lalo na sa diaspora.
2. Paglilinaw sa Ugat ng Alitan
Sa pananaw na ito, ang alitan sa mga pandaigdigang kapangyarihan ay inilalarawan bilang istruktural at ideolohikal, nakaugat sa pagtutol sa isang hindi pantay na pandaigdigang kaayusan, sa halip na sa mga teknikal na isyu tulad ng nukleyar.
3. Makatarungang Sistema bilang Alternatibong Pananaw
Ang pagbanggit sa isang “makatarungang sistemang Islamiko” ay nagmumungkahi ng alternatibong modelo ng pamamahala at ugnayang internasyonal, na binibigyang-diin ang hustisya, soberanya, at moral na pamantayan.
4. Alaala ng mga Martir at Pananagutang Panlipunan
Ang paggunita sa mga martir ay nagsisilbing moral na batayan para sa patuloy na pakikilahok ng kabataan, na inuugnay ang kasalukuyang tungkulin sa mga nakaraang sakripisyo.
Pangwakas na Pagtatasa
Ang mensahe ng Lider ng Rebolusyong Islamiko sa mga estudyante sa Europa ay isang panawagan para sa ideolohikal na pagpapatuloy at aktibong kamalayan, na naglalayong hubugin ang papel ng kabataan sa paghamon sa umiiral na pandaigdigang kaayusan at sa pagtaguyod ng isang pananaw ng hustisya sa antas pambansa at internasyonal.
