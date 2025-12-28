Video | Kinabibilangan sa Sabayang Paglulunsad ng Tatlong Iranianong Satellite Patungo sa Kalawakan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang paglulunsad ng tatlong lokal na ginawang satellite—ang “Paya,” “Zafar-2,” at ang pinahusay na bersyon ng “Kowsar”—ay itinuturing na isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng kakayahang pangkalawakan ng bansa.
Ang mga satellite na ito ay ilulunsad ngayong araw bandang 4:48 ng hapon (16:48) sa pamamagitan ng Soyuz launch vehicle, na magmamarka ng panibagong yugto ng aktibo at tuluy-tuloy na presensya ng Iran sa orbit ng mundo.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagpapatibay ng Teknolohikal na Kakayahan
Ang sabayang paglulunsad ng tatlong satellite ay nagpapakita ng pag-unlad sa lokal na disenyo, integrasyon, at operasyon ng mga sistemang pangkalawakan, na mahalaga sa pangmatagalang teknolohikal na soberanya.
2. Strategic at Siyentipikong Halaga
Ang mga satellite tulad ng Paya at Zafar-2 ay inaasahang magsisilbi sa obserbasyon ng lupa, komunikasyon, at pananaliksik, na may direktang benepisyo sa pamamahala ng sakuna, agrikultura, at pambansang pagpaplano.
3. Simbolikong Mensahe sa Pandaigdigang Antas
Sa gitna ng mga hamon at restriksiyon, ang matagumpay na paglulunsad ay may malakas na simbolikong mensahe ng katatagan at kakayahang mag-inobasyon, na nagpapakita ng patuloy na partisipasyon ng Iran sa pandaigdigang larangan ng kalawakan.
4. Pangmatagalang Presensya sa Orbit
Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng hangarin na hindi lamang pansamantalang tagumpay, kundi sustained at sistematikong presensya sa kalawakan, na mahalaga sa modernong agham, ekonomiya, at pambansang seguridad.
