Punong Tagausig ng Bansa: Anumang Pagtatangka na Gawing Kasangkapan ng Kawalang-Seguridad ang mga Protestang Pang-ekonomiya ay Haharapin ng Legal na A

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Hojjat al-Islam Movahedi Azad, mula sa pananaw ng hudikatura, ang mga mapayapang protesta hinggil sa kabuhayan at gastusin sa pamumuhay ay bahagi ng mga umiiral na realidad panlipunan at itinuturing na makatwiran at nauunawaan. Binigyang-diin niya na ang ganitong mga hinaing ay nararapat na tugunan at resolbahin sa pamamagitan ng itinakda at ligal na mga mekanismo.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ipinapakita ng pahayag ng Punong Tagausig ang dalawang-track na lapit ng estado: una, ang pagkilala sa lehitimasyon ng mapayapang mga hinaing pang-ekonomiya; at ikalawa, ang mahigpit na babala laban sa anumang pagsasamantala sa mga protestang ito upang lumikha ng kaguluhan o banta sa pampublikong seguridad.
Sa kontekstong panlipunan, kinikilala ng hudikatura na ang mga suliraning pangkabuhayan ay may makatotohanang pinagmulan at nangangailangan ng institusyonal na tugon. Gayunman, malinaw na itinatakda ang hangganan sa pagitan ng lehitimong pagpapahayag ng saloobin at ng mga kilos na naglalayong sirain ang kaayusang panlipunan.
Ang ganitong posisyon ay naglalayong panatilihin ang balanse sa pagitan ng karapatang sibil at pampublikong kaayusan, kung saan ang batas ang nagsisilbing pangunahing balangkas para sa diyalogo, pananagutan, at katatagan ng lipunan.
