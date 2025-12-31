Higit sa 70 Porsiyento ng mga Lumahok sa Itinaaf Ngayong Taon ay mga Kabataan at mga Tinedyer

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng Direktor ng Hawza Ilmiyya ng Lalawigan ng Tehran, kaugnay ng edad ng mga kalahok sa itinaaf ngayong taon, na mahigit sa 70 porsiyento ng mga dumalo sa ritwal ng itikaf ay binubuo ng mga kabataan at mga menor de edad. Ayon sa kanya, malinaw itong palatandaan ng lumalawak na pagkahilig ng nakababatang henerasyon sa espirituwalidad at mga gawaing panrelihiyon.
Binigyang-diin din niya na ang itikaf, lalo na sa kasalukuyang kalagayan kung saan nakatuon ang mga kalaban sa tinatawag na cognitive warfare (digmaang pangkaisipan), ay isa sa pinakamabisang kapasidad para sa pagpapatibay ng pananaw, espirituwalidad, at rebolusyonaryong diwa ng lipunan. Dagdag pa niya, ang espirituwal na alon na nagmumula sa itikaf ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pag-neutralisa ng mga malalambot na estratehiya at sabwatan ng mga kalaban.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang mataas na antas ng partisipasyon ng mga kabataan sa itikaf ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang sosyo-kultural na trend: sa kabila ng modernong hamon at impluwensiyang sekular, nananatiling buhay ang paghahanap ng kabataang henerasyon sa kahulugan, disiplina, at espirituwal na lalim. Ipinapakita nito na ang mga tradisyunal na ritwal panrelihiyon ay patuloy na may kakayahang umangkop at tumugon sa mga pangangailangang sikolohikal at moral ng kasalukuyang panahon.
Sa konteksto ng tinutukoy na digmaang pangkaisipan, ang itikaf ay hindi lamang isang gawaing debosyonal kundi isang mekanismong panlipunan para sa paghubog ng kamalayan at katatagan ng identidad. Sa pamamagitan ng pagninilay, kolektibong pagsamba, at disiplina sa sarili, napapalakas ang kakayahan ng indibidwal at ng lipunan na harapin ang ideolohikal at kultural na mga hamon, at mapanatili ang pagkakaisa at moral na direksiyon ng komunidad.
...........
328
Your Comment