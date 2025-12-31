Tagapagsalita ng Koalisyong Pinamumunuan ng Saudi Arabia: Nagbigay Kami ng Babala Bago ang Pag-atake sa UAE

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag, isinalaysay ng Pamunuan ng Koalisyong Saudi sa Yemen ang mga detalye kaugnay ng pag-atake na naganap noong umaga ng nakaraang araw sa Pantalan ng Mukalla sa Yemen, na umano’y tumarget sa mga kagamitang militar ng United Arab Emirates.
Sa inilabas na opisyal na pahayag ng tagapagsalita ng Koalisyong Saudi sa Yemen, bilang hindi tuwirang tugon sa pahayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng UAE, iginiit na ang dalawang barkong kamakailan ay pumasok sa Pantalan ng Mukalla ay walang opisyal na pahintulot mula sa pamahalaan sa Aden o mula sa pamunuan ng koalisyon. Nauna nang iginiit ng UAE na ang nasabing dalawang barko ay dumaong sa pantalan ng Mukalla na may kaalaman at pahintulot ng pamahalaan sa Riyadh at ng administrasyong nakabase sa Aden.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang magkakasalungat na pahayag ng Saudi-led Coalition at ng United Arab Emirates ay nagpapakita ng lumalalim na tensiyon at kakulangan ng koordinasyon sa loob ng koalisyong kasangkot sa tunggalian sa Yemen. Ang pag-angkin ng koalisyon na nagbigay ito ng paunang babala ay naglalayong bigyang-katwiran ang insidente at ilipat ang responsibilidad sa diumano’y hindi awtorisadong galaw ng mga barko.
Samantala, ang pagtutol ng UAE—na nagsasabing ang pagpasok ng mga barko ay may pahintulot ng parehong Riyadh at Aden—ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba ng interpretasyon sa awtoridad at kontrol sa mga estratehikong pantalan ng Yemen. Ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan ay maaaring magpahina sa pagkakaisa ng koalisyon at magpalala sa umiiral na krisis sa seguridad.
Sa mas malawak na pananaw, binibigyang-diin ng insidenteng ito ang kahalagahan ng malinaw na ugnayan, legal na pahintulot, at magkakaugnay na pamumuno sa mga operasyong militar at panseguridad, lalo na sa isang masalimuot at sensitibong larangan tulad ng Yemen.
