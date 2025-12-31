Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga pahayag ng ilang ekspertong Israeli, darating umano ang panahon na maitataas ang mga bandila ng Israel sa Iran, katulad ng mga pangyayaring naobserbahan noon sa Somaliland. Ayon sa mga nabanggit na mapagkukunan, Israel ang higit na makikinabang sa ganitong kalagayan at mas epektibong makakamit ang layunin nitong tinutukoy bilang “pag-neutralisa sa umiiral na banta ng Iran.”
Binigyang-diin din nila na ang kawalan ng pormal na anunsiyo hinggil sa direktang pakikialam ng Israel ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagkilos. Sa halip, iginiit na ang mga indibidwal na may pananagutan sa pagpapatupad ng mga hakbang ay aktibong ginagampanan ang kanilang mga tungkulin.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ipinapakita ng mga pahayag na ito ang isang hayagang estratehikong pananaw mula sa ilang sektor sa Israel hinggil sa Iran, kung saan ang pagbabago ng rehimen ay itinuturing na direktang kapakinabangan sa pambansang seguridad ng Israel. Ang paggamit ng simbolikong imahe—tulad ng pagwagayway ng bandila—ay nagpapahiwatig ng ambisyong geopolitikal na lampas sa simpleng pagpigil sa banta, tungo sa malalim na pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Kasabay nito, ang pahayag na ang kawalan ng opisyal na deklarasyon ay hindi katumbas ng kawalan ng aksyon ay nagpapahiwatig ng estratehiya ng hindi lantad na operasyon, isang karaniwang taktika sa mga hidwaang may mataas na antas ng sensitibidad. Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong diskurso ay maaaring magpalala ng rehiyonal na tensiyon, magbigay-katwiran sa patuloy na sikretong tunggalian, at magpahirap sa anumang landas tungo sa diplomasya at de-eskalasyon sa Gitnang Silangan.
...........
328
Your Comment