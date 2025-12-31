Tahasan na Kinumpirma ni Netanyahu ang Kanyang Mensahe kay Putin: “Hindi Namin Hinahangad ang Digmaan laban sa Iran”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kamakailan ay inihayag ni Vladimir Putin na nagpadala si Benjamin Netanyahu ng mensahe sa kanya na nagsasaad na hindi hangad ng Israel ang muling pakikidigma laban sa Iran. Ayon sa pahayag, hiniling ng Punong Ministro ng Israel kay Putin na iparating ang mensaheng ito sa Tehran, upang ang Iran ay umiwas din sa anumang hakbang laban sa Israel.
Gayunman, sa loob ng midyang Israeli, paminsan-minsa’y lumilitaw ang mga ulat tungkol sa posibilidad ng digmaan, na naglalayong panatilihin ang atmospera ng banta at panggigipit sa rehiyon. Sa kasalukuyan, hayagang kinumpirma ni Netanyahu ang naturang mensahe at, sa hindi tuwirang paraan, nanawagan sa Iran na huwag magsagawa ng pag-atake laban sa Israel.
Ang pag-aming ito ay nagpapahiwatig na ang mga kamakailang banta ng Israel ay higit na nag-ugat sa pag-aalala at pag-iingat kaugnay ng kakayahan ng Iran, kaysa sa aktuwal na lakas. Isa itong hamon na, kahit sa pamamagitan ng matapang o mapang-uyam na retorika, ay hindi naitatago.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang hayagang pagkumpirma ni Netanyahu sa mensaheng ipinadala kay Putin ay sumasalamin sa isang estratehiya ng kontroladong de-eskalasyon sa kabila ng umiiral na tensiyon sa rehiyon. Ang paggamit ng Russia bilang tagapamagitan ay nagpapakita ng paghahanap ng balanseng diplomatikong daan upang maiwasan ang direktang komprontasyon sa pagitan ng Israel at Iran.
Kasabay nito, ang agwat sa pagitan ng retorika sa midya at ng aktuwal na mensaheng diplomatiko ay nagpapakita ng dalawang antas ng komunikasyon: panlabas na diskurso para sa pagpapanatili ng deterrence, at tahimik na diplomasya para sa pag-iwas sa digmaan. Ang ganitong kalakaran ay karaniwan sa mga sitwasyong may mataas na panganib ng eskalasyon.
Sa mas malawak na konteksto, ang pahayag na ito ay maaaring ituring na indikasyon ng limitasyon ng puwersang militar bilang pangunahing kasangkapan ng patakaran, at ng lumalakas na papel ng diplomasya at pag-iingat sa pamamahala ng mga rehiyonal na krisis—lalo na kung kaharap ang mga aktor na may mataas na kakayahang panseguridad at estratehikong impluwensiya tulad ng Iran.
...........
328
Your Comment