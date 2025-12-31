Video | Itinalaga si Sardar Ahmad Vahidi bilang Pangalawang Punong Kumander ng IRGC

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang opisyal na seremonya at sa bisa ng kautusan ng Pinakamataas na Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Sardar Ahmad Vahidi ay itinalaga bilang Pangalawang Punong Kumander ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Sa nasabing okasyon, ipinahayag din ang pasasalamat at pagkilala sa mga nagawang paglilingkod ni Rear Admiral Ali Fadavi sa panahon ng kanyang panunungkulan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang paghirang kay Sardar Ahmad Vahidi bilang Pangalawang Punong Kumander ng IRGC ay nagpapakita ng pagpapatuloy at pagpapatibay ng estratehikong pamumuno sa loob ng pinakamahalagang institusyong panseguridad ng Iran. Kilala si Vahidi bilang isang beteranong opisyal na may malawak na karanasan sa larangan ng depensa, intelihensiya, at pambansang seguridad, kaya’t ang kanyang pagkakatalaga ay itinuturing na hakbang tungo sa katatagan at konsistensiya ng doktrinang militar ng IRGC.
Samantala, ang opisyal na pagkilala sa mga serbisyo ni Rear Admiral Ali Fadavi ay sumasalamin sa kultura ng institusyonal na pagpapatuloy at pagpapahalaga sa serbisyo sa loob ng IRGC. Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong transisyon sa pamumuno ay nagpapahiwatig ng paghahanda ng Iran sa pagharap sa kumplikado at nagbabagong hamon sa rehiyonal at pandaigdigang antas, habang pinananatili ang malinaw na linya ng utos at estratehikong direksiyon.
