Siyentipikong Lebanese sa panayam sa ABNA24: Ang pagsira sa programang nukleyar ng Iran ay isang ilusyon at ang digmaan sa Iran ay lampas sa kakayahan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binigyang-diin ng pangulo ng Center for Strategic Consulting on Nuclear Energy Security ng Lebanon na ang Estados Unidos, lalo na sa panahon ni Trump, ay walang hilig na pumasok sa isang mapanganib na digmaan sa Iran, at hangad ng Israel na ilipat ang kapinsalaang iyon sa Washington.
Ahensya ng Balitang AhlulBayt (ABNA): Sa konteksto ng tumitinding tensyong pampulitika at pangseguridad sa Gitnang Silangan at tumataas na mga alitan kaugnay ng mga programang nukleyar at misayl ng Iran, ang mga diplomatikong hakbang ng rehimeng Zionista, lalo na ang pagbisita ni Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng rehimen, sa Estados Unidos, ay mahigpit na binabantayan ng mga tagamasid sa rehiyon at internasyonal.
Ang pagbisitang ito ay naganap sa panahong tila mayroong hindi pagkakasundo sa ilang isyu sa pagitan ng Washington at Tel Aviv tungkol sa uri, saklaw, at mga gastos ng anumang posibleng komprontasyon sa Iran, ngunit pagkatapos ng pagpupulong sa pagitan nina Trump at Netanyahu, nagbanta ang pangulo ng US na kung susubukan ng Iran na buhayin muli ang programang nuklear nito o pabilisin at paunlarin ang programang misayl nito, sasailalim niya ito sa isang pag-atakeng militar.
Sa kontekstong ito, tinalakay ng Balitang Ahensya ng ABNA24 sa kanilang panayam, na ang isyung ito sa isang analitikal na diyalogo kasama si Propesor Khaled Hussein, Tagapangulo ng Nuclear Physics sa Lebanese University at Pangulo ng Center for Strategic Consulting sa larangan ng seguridad ng nuclear, renewable, at solar energy sa Lebanon.
Taglay ang siyentipiko at estratehikong pananaw, sinuri niya ang mga tunay na layunin ng pagbisitang ito, ang mga pahayag ng Estados Unidos, at ang mga pagbabago sa balanse ng pagpigil pagkatapos ng "Digmaang Labindalawang Araw":
Ang mga estratehikong alalahanin ng Israel at ang pagbisita ni Netanyahu sa Estados Unidos
Sinabi ni Propesor Khaled Hussein: Ang pagbisita ni Benjamin Netanyahu sa Estados Unidos ay dumating sa panahon na ang Israel ay nahaharap sa isang malalim na estratehikong alalahanin; isang alalahanin na, kasunod ng karanasan ng labindalawang araw na digmaan at ang kawalan ng kakayahang makamit ang isang mapagpasyang tagumpay o magtatag ng isang pangmatagalang hadlang, ay tumindi sa isang walang katulad na paraan.
Ipinaliwanag niya na ang pangunahing layunin ng pagbisitang ito ay hindi isang tipikal na aksyong diplomatiko, kundi isang pagsisikap na muling iugnay ang seguridad ng Israel sa pamamahala ng paggawa ng desisyon ng US at hilahin ang Washington na kumilos bilang isang garantiya o kahit isang hindi direktang kasosyo sa anumang potensyal na komprontasyon sa Iran.
Ang mga pahayag ni Trump at ang katotohanan ng programang nukleyar ng Iran
Idinagdag niya na ang mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa "pagbuhay muli" o "pagpapahinto" sa programang nukleyar ng Iran ay mas may motibong pampulitika kaysa sa batay sa teknikal o siyentipikong ebidensya. Ayon sa kanya, ang imprastrakturang nukleyar ng Iran ay binubuo ng magkakaiba, nakakalat, at lubos na protektadong mga pasilidad na matatagpuan sa malalalim na lugar at masalimuot na istrukturang heolohikal, na ginagawang hindi makatotohanan ang usapan tungkol sa ganap na pagkawasak o tiyak na paghinto ng mga programang ito.
Nagpatuloy si Khaled Hussein sa pagsasabi na ang pinakamataas na tagumpay ng militar sa larangang ito ay ang magdulot ng mababaw at pansamantalang pinsala na kayang ayusin ng Iran sa maikling panahon.
Pagbabago ng diskarte ng Israel sa programa ng misayl ng Iran
Sinabi ng ekspertong ito sa estratehiya na ang paglipat ng pokus ng Israel mula sa isyung nuklear patungo sa programa ng misayl ng Iran ay isang kalkuladong pagpili.
Ayon sa kanya, naunawaan ng Tel Aviv na mahirap bigyang-katwiran ang isang pag-atake sa programang nukleyar, na medyo nasa ilalim ng internasyonal na pangangasiwa; samakatuwid, ang pagbibigay-diin sa banta ng misayl, lalo na ang pagbibigay-diin sa mga long-range missile, ay ginagawang mas madali ang pag-akit ng suportang pampulitika at legal ng Estados Unidos at Europa.
Binanggit niya na ang pamamaraang ito ay idinisenyo upang magdulot ng isang "banta sa transrehiyon," bagama't sa esensya, ang pag-aalala ng Israel ay nagmumula sa sinerhiya sa pagitan ng mga kakayahan ng misayl at nukleyar ng Iran sa loob ng isang unitary deterrence equation.
Mga limitasyon sa militar ng Israel at mga kakayahan ng Iran
Dagdag pa ni Khaled Hussein: Ang Estados Unidos, lalo na sa panahon ni Trump, ay walang hilig na tanggapin ang mga kapalit ng isang direkta at mataas na panganib na komprontasyon sa Iran, dahil ang naturang komprontasyon ay malamang na hindi mananatiling limitado at maaaring lumawak sa rehiyon o maging sa iba't ibang rehiyon.
Ayon sa kanya, lubos na batid ng Washington na ang Iran ay may mataas na kapasidad na mapaglabanan ang presyur, pahabain ang tunggalian, at pamahalaan ang isang digmaan ng atrisyon, habang ang Israel, dahil sa mga limitasyong heograpikal nito, ang kahinaan ng panloob na larangan nito, at ang pagiging sensitibo sa salik ng oras, ay walang ganitong kapasidad.
Pagbawas ng papel ng direktang kapangyarihang militar at ang paglitaw ng isang bagong aktor sa rehiyon
Nagpatuloy ang propesor ng unibersidad na ito: Ang pag-amin ng ilang analyst at ekspertong Israeli tungkol sa relatibong kawalan ng bisa ng mga sistema ng depensa ng misayl laban sa laganap at sabay-sabay na mga pag-atake ay isang mahalagang indikasyon ng unti-unting pagbabago sa balanse ng pagpigil.
Ipinaliwanag ni Khaled Hussein na walang sistemang pangdepensa, kahit ang pinaka-moderno, ang hindi tinatablan ng matinding pagpapaputok ng multi-axis missile, at ipinakita ng mga kamakailang pag-unlad na ang lalim ng teritoryo ng Israel ay mahina sa mga ganitong senaryo.
Binigyang-diin niya na ang karanasan ng labindalawang-araw na digmaan at ang kakayahan ng Iran na mabilis na muling itayo ang mga kakayahan nito sa misayl ay seryosong nagtanong sa bisa ng opsyong militar ng Israel.
Ayon sa kanya, ang anumang bagong aksyong militar ay magkakaroon ng panandaliang epekto at maaari pang humantong sa paglawak ng krisis, sa halip na mapigilan ito. Ang katotohanang ito mismo ang nagtulak sa Estados Unidos na himukin ang Israel na limitahan ang mga layunin nito sa agarang heograpikong lugar at iwasan ang pagpasok sa isang ganap na komprontasyon sa Iran.
Nagtapos siya sa pagsasabing sa susunod na yugto, ang papel ng direktang kapangyarihang militar sa mga rehiyonal na ekwasyon ay mababawasan at magbibigay daan sa pamamahala ng mga balanse, mga presyur sa politika, at mga kagamitang pang-ekonomiya.
Ayon sa strategic analyst na ito, ang Iran ngayon ay naging isang mahalagang manlalaro sa rehiyonal at maging sa internasyonal na equation ng pagpigil, at ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring magbukas ng pinto sa isang malawak na krisis na ang mga kahihinatnan ay magiging napakahirap kontrolin.
