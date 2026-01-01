Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tagapanayam: Hindi ba tumutol si Trump sa mga paglabag ninyo sa tigil-putukan na inyong isinagawa?
Netanyahu: Hindi.
Pahayag ng Punong Ministro ng Rehimeng Siyonista sa panayam sa Fox News:
Isang malaking bahagi ng kapangyarihang taglay namin ay nagmumula sa pakikipagsosyo namin sa Estados Unidos.
Ang pakikipagsosyong ito ay ipinagpapatuloy sa ilalim ng pamumuno ni Trump, at ako ay nagpapasalamat kay Trump sa mga suportang ibinigay niya sa amin.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal (Serye)
Ang pahayag na ito ay nagsisilbing hayagang pagkilala sa malalim at estratehikong ugnayan ng kapangyarihan sa pagitan ng Estados Unidos at ng rehimeng Siyonista, partikular sa konteksto ng mga operasyong militar at paglabag sa mga kasunduang pandaigdig gaya ng tigil-putukan.
Ang kawalan ng pagtutol ng pamahalaang Amerikano, ayon sa pahayag, ay maaaring ituring bilang tahimik na pahintulot o pampulitikang pagsuporta, na may implikasyong pananagutang moral at legal sa ilalim ng internasyonal na batas.
Sa mas malawak na perspektiba, ipinapakita ng ganitong pag-amin kung paano ang asimetriya ng kapangyarihan at alyansang pampulitika ay nakaaapekto sa pagpapatupad ng katarungan at pananagutan sa pandaigdigang entablado. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan ng masusing pagsusuri at independiyenteng pag-uusig sa mga isyung may kinalaman sa karapatang pantao at digmaan, nang hindi nababaluktot ng impluwensiyang pampulitika.
