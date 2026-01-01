Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa loob ng maraming taon, nagbigay ang Indonesia ng subsidiya sa enerhiya, na nagdulot ng malaking pasanin sa pambansang badyet. Sa mga nagdaang taon, nagsagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang unti-unting maisaayos at mareporma ang sistemang ito.
Ang pangwakas na layunin ay ilipat ang subsidiya mula sa direktang pagkontrol sa presyo patungo sa targeted subsidies na tuwirang ibinibigay sa mamamayan, upang mas mapabuti ang katarungang panlipunan at mabawasan ang pasaning pinansyal ng estado.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang karanasan ng Indonesia ay nagpapakita ng isang estratehikong modelo ng reporma sa subsidiya na naglalayong balansehin ang katatagan ng ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Sa halip na panatilihing artipisyal na mababa ang presyo ng enerhiya—na kadalasang higit na napapakinabangan ng mas may kakayahang sektor—pinili ng pamahalaan ang mas tiyak at makatarungang pamamaraan ng tulong-pinansyal.
Ang ganitong uri ng reporma ay nakatutulong upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng gastusin ng sambahayan, maprotektahan ang mga mahihirap at bulnerableng sektor, at sabay na mapabuti ang disiplina sa pananalapi ng pamahalaan. Ipinapakita rin nito na ang maingat na pagpaplano, malinaw na komunikasyon, at tamang pag-target ng benepisyo ay mahalagang salik upang maisagawa ang mga repormang pang-ekonomiya nang may malawak na pagtanggap ng publiko.
