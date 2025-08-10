Ang mga Afar: Matatag na Mamamayan ng Horn of Africa sa Gitna ng Krisis at Pakikibaka para sa Kaligtasan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga Afar, na nakakalat sa Ethiopia, Eritrea, at Djibouti, ay naninirahan sa tuyong lupain na may limitadong yaman. Kilala bilang “Mga Sultan ng Dagat,” sila ngayon ay humaharap sa mga hamon ng rehiyonal na kasakiman at pampulitikang tensyon habang patuloy na ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kaligtasan sa gitna ng mga krisis.
Sa puso ng rehiyon ng Horn of Africa, ang mga Afar ay naninirahan sa mahirap na kalagayan ng kalikasan. Bagaman may iisang kultural na pagkakakilanlan, ang mga hangganang pampolitika na itinatag noong panahon ng kolonyalismo ay naghati sa kanilang lupain at nagtulak sa kanila sa gilid ng lipunan—lumilitaw lamang ang kanilang pangalan kapag tumitindi ang tensyon o kasakiman sa rehiyon.
Sa pagtaas ng tensyon, napagtanto ng mga Afar na ginagamit sila bilang kasangkapan sa mga layuning hindi nila kinakatawan. Dahil dito, muling pinag-iisipan ng komunidad ang kanilang pampolitikang kinabukasan, na puno ng panganib na hindi kayang tugunan ng tradisyunal na solusyon ng tribo. Ang mga hamong ito ay maaaring humantong sa mga alitan na magbabanta sa kanilang pagkakaisa.
Mga Sultan ng Dagat: Sa Gitna ng Mapang-aping Pamahalaan at Interes Pang-ekonomiya
Kamakailan, muling binigyang pansin ng Ethiopia ang isyu ng pag-access sa dagat. Matapos ang kalayaan ng Eritrea noong 1993, naging landlocked ang Ethiopia, na naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na matapos ang digmaan sa Tigray.
Nakatuon ang Addis Ababa sa mga baybayin ng Eritrea—mula sa Gulf of Zula malapit sa Massawa, hanggang sa port ng Assab at sa loob ng Djibouti—isang rehiyong kilala bilang “Afar Triangle” dahil sa presensya ng mga Afar sa tatlong bansang ito.
Tinawag silang “Sultan ng Dagat” dahil sa kanilang makasaysayang ugnayan sa mga daungan, ngunit ngayon, ang rehiyong ito ay naging target ng kasakiman. May mga nagsasabing ito ay bahagi ng plano ng Ethiopia upang kontrolin ang rehiyon, habang ang iba naman ay naniniwalang mas matibay ang ugnayan ng mga Afar kaysa sa anumang pagtatangka na pahinain sila.
Ayon kay Omar Ibrahim, isang political scientist, hindi maaaring balewalain ang papel ng mga Afar bago at pagkatapos ng kalayaan ng Eritrea. Aniya, ang kolektibong alaala ng mga Afar ay patuloy na nagtataglay ng alaala ng pakikibaka ng kanilang mga anak para sa pambansang pagkakaisa.
Sa Gitna ng Autonomiya at Karapatang Magpasya sa Sariling Kapalaran
Habang patuloy ang hangarin ng Ethiopia na magkaroon ng access sa dagat, nababahala ang mga karatig-bansa. Itinuturing ito ng Somalia bilang panghihimasok sa kanilang soberanya, habang sa Eritrea, tinuturing ito ng ilan bilang bagong anyo ng kolonyalismo.
Muling lumitaw ang isyu ng mga Afar: may naniniwala sa pagkakaisa ng mga Afar sa kanilang lupain, ang iba ay nakikita ang federalismo bilang solusyon, at may ilan na humihiling ng bagong yugto na may garantiya ng karapatang magpasya sa sariling kapalaran.
Ang huling pananaw ay isinusulong ng “Red Sea Afar Democratic Organization” na itinatag noong 1999. Ayon sa tagapagsalita nitong si Nasruddin Ahmad Ali, ang panawagan para sa karapatang magpasya ay hindi bago at bahagi na ng layunin ng organisasyon mula pa sa simula.
Dagdag pa niya, nawalan ng tiwala ang mga Afar sa pamahalaan ng Eritrea dahil sa diskriminasyon sa relihiyon, wika, at kultura. Aniya, bahagi ang mga Afar ng mismong tela ng Eritrea, at ang kanilang kahilingan ay ang garantiya ng kanilang mga karapatan—kasama na ang karapatang magpasya sa sarili—bilang paraan ng pagtiyak sa kanilang kaligtasan sa rehiyon.
Pananaw ng mga Afar sa Horn of Africa
Bagaman may mga nagsasabing hindi pinapansin ang mga Afar, naniniwala si Omar Ibrahim na may kakayahan silang mamuhay sa tatlong bansa at aktibong nakikilahok sa pamahalaan ng Djibouti at sa sistemang federal ng Ethiopia.
Hinimok niya ang mga Afar sa Eritrea na ipaglaban ang kanilang mga karapatan, at binigyang-diin na ang kooperasyon at pagkakaisa ang layunin ng mga Afar sa Horn of Africa upang makabuo ng matagumpay na rehiyonal na pakikipagtulungan at maiwasan ang digmaan.
Pinuna rin ni Ibrahim ang diskriminasyon ng pamahalaan ng Eritrea laban sa mga Afar, na nagtulak sa kanila na manatiling tapat sa kanilang pambansang proyekto.
Samantala, sinabi ni Nasruddin na ang Eritrea ay nagsasagawa ng sistematikong presyon at sapilitang pagpapalayas, na lalong nagpapalala sa kalagayan ng mga Afar—mas masahol pa kaysa noong panahon ng kolonyalismo.
Katapangan at Disiplina ng mga Afar
Ang mga Afar, na kilala rin bilang “Danakil,” ay naninirahan sa isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo.
Sila ay kilala sa katapangan at disiplina ng tribo; ang mga lalaki ay nagsusuot ng tradisyunal na “futah” at may dalang baluktot na kutsilyo, habang ang mga babae ay nakasuot ng makukulay na damit at pilak na alahas.
May mahalagang papel ang mga Afar sa paglaban sa kolonyalismong Europeo, ngunit ang pagkakahati ng kanilang lupain sa tatlong bansa ay naglagay sa kanila sa sentro ng bagong tunggalian—na may pangamba sa posibleng digmaan sa pagitan ng Ethiopia at Eritrea. Gayunpaman, kamakailan ay iginiit ni Abiy Ahmed, Punong Ministro ng Ethiopia, sa kanyang talumpati sa parlyamento na iginagalang niya ang soberanya ng Eritrea at wala siyang balak makipagdigma.
