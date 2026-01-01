Naghahanda ang Hukbong Israeli para sa Isang Biglaang Digmaan sa Tatlong Larangan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga midyang Israeli ang pinabilis na paghahanda ng hukbo ng rehimen ng Israel para sa posibilidad ng isang biglaang digmaan sa tatlong larangan: Iran, Lebanon, at Kanlurang Pampang (West Bank).
Ayon sa ulat ng Pandaigdigang Ahensiya ng Balita ng Ahlulbayt (ABNA), iniulat ngayong araw (Huwebes) ng mga midyang Israeli na pinaiigting ng hukbong pananakop ng Israel ang kanilang mga paghahanda para sa maaaring pagsiklab ng tinatawag na isang biglaang digmaan sa tatlong larangan—ang Iran, Lebanon, at ang Kanlurang Pampang.
Sa mga nakalipas na panahon, paulit-ulit na nagbabanta ang Israel na maglunsad ng panibagong digmaan laban sa Iran at magsagawa ng malawakang pag-atake sa Lebanon. Kasabay nito, hinihikayat ng ilang ministro ng Israel ang muling pagsisimula ng digmaang may katangiang henosidyo sa Gaza, habang patuloy namang tumitindi ang tensyon sa Kanlurang Pampang.
Noong Miyerkules, ipinahayag ni Avi Bluth, kumander ng Gitnang Rehiyon ng Hukbong Israeli, na kinakailangang maging handa ang Tel Aviv para sa isang biglaang digmaan at panatilihin ang mataas na antas ng kahandaan.
Iniulat ng pribadong estasyon ng Israel na Channel 12 na, kaugnay ng mga pangyayari sa Iran, pinabilis ng hukbong Israeli ang proseso ng paghahanda nito para sa posibilidad ng isang biglaang digmaan sa tatlong pangunahing larangan—Iran, Lebanon, at Kanlurang Pampang.
Ayon sa nasabing network, bahagi ito ng isang pangmatagalang planong estratehiko hanggang taong 2030 sa pamumuno ni Eyal Zamir, Punong Kawal ng Hukbong Israeli. Kabilang sa planong ito ang makabuluhang pagpapalawak ng mga operasyon at presensiya ng hukbong Israeli sa kalawakan (outer space).
Dagdag pa ng ulat, binigyang-diin ng Punong Kawal ang dalawang pangunahing haligi ng planong ito: ang masusing pagtutok sa yamang-tao ng militar at ang mas malawak na pagpasok sa larangan ng kalawakan. Itinuturing ng hukbong Israeli ang kalawakan bilang bagong dimensiyon sa pagpapaunlad ng kakayahang pandepensa, panlaban, at paniktik.
Idinagdag ng Channel 12 na unti-unti nang lumilinaw ang balangkas ng planong ito matapos ang halos dalawang taon ng matitinding labanan. Kasabay ng pagbalangkas ng plano, nagpapatuloy rin ang aktuwal na paghahanda para sa digmaan—at maging ang posibleng pagsasagawa ng isang biglaang operasyong militar—kung saan ang Iran ang nangunguna sa mga isinasaalang-alang na senaryo.
Ipinahayag din ng nasabing network na nangangamba ang Tel Aviv na maaaring tumugon ang Tehran sa mga panloob na protesta sa Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel, bilang paraan upang pigilan ang pagbagsak ng rehimen.
Ayon sa ulat, noong Miyerkules ay nagsagawa si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ng mga pulong at konsultasyon hinggil sa mga protesta sa Iran habang siya ay nasa Miami, Estados Unidos, kung saan siya nananatili sa mga nagdaang araw.
Batay sa parehong ulat, umiiwas ang Tanggapan ng Punong Ministro ng Israel sa pagbibigay ng pahayag tungkol sa mga kaganapan sa Iran, dahil sa pangambang anumang komento mula kay Netanyahu o sa matataas na opisyal ng Israel ay maaaring mag-udyok sa Iran na magsagawa ng aksyon laban sa Israel upang patahimikin ang mga panloob na protesta.
Sinipi ng Channel 12 ang isang mataas na opisyal ng Israel—na hindi pinangalanan—na nagsabing: “May binabantayan kaming mapanganib na pangyayari sa loob ng Iran, subalit masyado pang maaga upang hatulan ang mga posibleng kahihinatnan nito.”
Bago pa man ang mga kasalukuyang protesta, ilang linggo nang ipinahahayag ng Israel ang intensiyon nitong maglunsad ng panibagong digmaan laban sa Iran. Dagdag pa rito, nagbanta ang Israel na magsasagawa ng malawakang pag-atake laban sa tinatawag nitong mga base ng Hezbollah kung hindi magagawang alisin ng pamahalaan ng Lebanon ang mga armas ng Hezbollah bago matapos ang taong 2025.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglawak ng Estratehikong Saklaw ng Israel
Ipinapakita ng ulat ang paglipat ng Israel mula sa reaktibong depensa tungo sa proaktibo at sabayang paghahanda sa maraming larangan, isang indikasyon ng mas agresibong doktrinang militar.
2. Iran bilang Sentral na Senaryo
Ang malinaw na paglalagay sa Iran bilang pangunahing banta ay nagpapakita ng pangamba ng Israel sa regional escalation at sa potensiyal na koordinadong tugon ng mga kaalyado ng Tehran.
3. Militarisasyon ng Kalawakan
Ang pagtutok sa outer space ay nagpapahiwatig ng intensiyon ng Israel na manguna sa larangan ng modernong digmaan—lalo na sa surveillance, komunikasyon, at precision strike capabilities.
4. Panloob na Krisis at Panlabas na Digmaan
Ipinapakita ng naratibo ang paniniwala ng Israel na maaaring gamitin ng Iran ang panlabas na digmaan bilang estratehiya upang ilihis ang atensyon mula sa panloob na kaguluhan—isang klasikong kalkulasyong pampulitika sa panahon ng krisis.
5. Mga Impluwensiya sa Rehiyonal na Katatagan
Ang sabayang tensyon sa Iran, Lebanon, Gaza, at Kanlurang Pampang ay naglalagay sa Gitnang Silangan sa mas mataas na panganib ng malawakang digmaan na maaaring umabot sa pandaigdigang antas.
