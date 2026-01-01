Video at mga Larawan ng Paghahanda ng mga Mokeb at ng Daan-daang Patungo sa Libingan ni Martir Gen. Hajj Qasem Soleimani

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang paggunita sa Ima-anim na taong anibersaryo ng pagkamartir ni Shaheed Heneral Hajj Qasem Soleimani na kasabay ng Araw ng mga Ama ay nagbigay ng mas natatangi at mas emosyonal na himig sa seremonyang ito ngayong taon.
Maikling Analitikal na Komentaryo
1. Simbolikong Pagsasanib ng Relihiyon at Pamilya
Ang pagsabay ng anibersaryo ng pagkamartir at Araw ng mga Ama ay nagpapalalim sa simbolikong kahulugan ng paggunita, kung saan pinagsasama ang sakripisyong pambansa at ang papel ng ama bilang haligi ng pamilya at lipunan.
2. Kultural at Panlipunang Mobilisasyon
Ang organisadong paghahanda ng mga mokab at mga ruta patungo sa libingan ay nagpapakita ng malawakang partisipasyon ng komunidad at ng patuloy na sentralidad ng pigura ni Soleimani sa kolektibong alaala.
3. Pagpapatibay ng Naratibong Pagkamartir
Ang ganitong mga seremonya ay nagsisilbing mekanismo ng pagpapatuloy ng naratibong pagkamartir, na may mahalagang papel sa paghubog ng identidad, pagkakaisa, at pampulitikang diskurso sa loob ng lipunan.
