Video/Izadi: Magiging Malaki ang Gastos ng Pag-atake sa Iran para sa Estados Unidos

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Fouad Izadi, propesor sa Unibersidad ng Tehran, may kakayahan ang sistemang pandigma ng Estados Unidos na kusang pabagalin at limitahan ang sarili nitong operasyon, gaya ng naranasan sa kaso ng Venezuela.
Idinagdag niya na ang pag-atake laban sa Iran ay magiging lubhang magastos para sa Estados Unidos. Kung ang pagtataya ng mga ahensiyang paniktik ng Amerika ay magpapakita na ang naturang pag-atake ay maaaring magresulta sa humigit-kumulang 500 nasawing Amerikanong sundalo, ang naturang operasyon ay isasantabi at hindi itutuloy.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Kalkulasyong Batay sa Gastos at Pakinabang
Ipinapakita ng pahayag ni Izadi ang pananaw na ang estratehikong desisyon ng Estados Unidos sa digmaan ay pangunahing nakabatay sa pagsusuri ng inaasahang gastos—lalo na sa bilang ng mga kaswalti—kumpara sa mga posibleng pakinabang.
2. Pagpigil sa Sarili Bilang Estratehiya
Ang pagbanggit sa kaso ng Venezuela ay nagpapahiwatig na kahit may kakayahang militar ang Estados Unidos, pinipili nitong magpakita ng pagpigil kapag ang panganib ng direktang komprontasyon ay masyadong mataas o politikal na hindi katanggap-tanggap.
3. Pulitikal na Sensitibidad ng mga Kaswalti
Ang pagtatakda ng isang tiyak na bilang ng posibleng nasawi (500) ay sumasalamin sa mataas na antas ng pulitikal at panlipunang sensitibidad ng Estados Unidos sa pagkawala ng buhay ng sariling mga sundalo, lalo na sa mga operasyong walang malinaw na suporta ng publiko.
4. Deterrence sa Pamamagitan ng Gastos
Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong diskurso ay bahagi ng estratehiyang deterrence, kung saan ang pagpapataas ng inaasahang gastos ng digmaan ay ginagamit upang pigilan ang potensyal na agresyon ng kalaban.
..........
328
Your Comment