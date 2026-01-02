Mariing Tugon ng Midyang KHAMENEI.IR sa Kamakailang Retorika ng Pangulo ng Estados Unidos Laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Anim na buwan na ang nakalilipas, ginamit ng Amerika—kasama ang sunud-sunurang kaalyado nito sa rehiyon—ang barahang militar, subalit sumalpok ito sa isang matibay at hindi matinag na pader.
Sa kasalukuyan, higit kaninuman ay batid nila na ang aksyong militar ay may kaakibat na mabigat na kabayaran para sa kanila, at ang magiging halaga ng susunod na kahangalan ay hindi maihahambing sa nauna.
Namumuhay tayo sa isang daigdig na, sa kabila ng lahat ng pag-unlad at pag-aangkin ng sibilisasyon, ay mas kahawig ng isang gubat kaysa anupaman; sa ganitong kalagayan, ang pagiging malakas at ang patuloy na pagpapalakas ng sarili ay hindi isang pagpipilian—ito ay isang pangangailangan para sa pananatiling buhay.
Noong Martes ng gabi, sa kanyang pakikipagpulong sa Punong Ministro ng rehimen ng Zionista, muling nagbitaw ng mga banta laban sa Iran ang Pangulo ng Estados Unidos. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit si Trump ng pananakot matapos ang labindalawang araw na digmaan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Diskursong Deterrence at Pagpapakita ng Lakas
Ang pahayag ng KHAMENEI.IR ay malinaw na nakaugat sa lohika ng deterrence, kung saan binibigyang-diin ang mataas na gastos ng aksyong militar upang pigilan ang muling agresyon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito.
2. Metapora ng “Gubat” bilang Pandaigdigang Kaayusan
Ang paglalarawan sa pandaigdigang sistema bilang isang “gubat” ay nagpapahiwatig ng pananaw na ang internasyonal na relasyon ay pinaghaharian ng lakas, kapangyarihan, at kaligtasan, sa halip na ng mga ideyalistang prinsipyo at batas.
3. Pag-uulit ng Retorika Bilang Pulitikal na Estratehiya
Ang pagbanggit sa paulit-ulit na pananakot ng Pangulo ng Estados Unidos, lalo na matapos ang 12-araw na digmaan, ay naglalayong ilarawan ang mga banta bilang bahagi ng retorikang pampulitika sa halip na konkretong intensiyong militar.
4. Pagpapatibay ng Panloob at Panlabas na Mensahe
Ang ganitong uri ng pahayag ay nagsisilbing sabayang mensahe: panloob, upang patatagin ang diwa ng paglaban at pagkakaisa; at panlabas, upang iparating na ang anumang karagdagang hakbang laban sa Iran ay magkakaroon ng mas mabigat at hindi katanggap-tanggap na kahihinatnan.
..........
328
Your Comment