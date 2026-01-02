Pagkakatugma ng Liwanag at Dugo: Mula sa Kapanganakan ni Imam Ali (AS) hanggang sa Pag-akyat ng “Sardar ng mga Puso”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pinakabagong likha ni Ruh al-Amin
Sa isang makabuluhang sabayang paggunita sa pagitan ng kapanganakan ng araw ng katarungan, si Amir al-Mu’minin Imam Ali (AS), at ng anibersaryo ng pagkamartir at pag-akyat ng Sardar ng mga Puso, ni Martir Heneral Hajj Qasem Soleimani, nabuo ang isang biswal na salaysay na sumasalamin sa pananampalataya, wilāyah (pamumunong espiritwal), at sakripisyo sa landas ng martiryo.
Maikling Analitikal na Paliwanag
Ang temang “liwanag at dugo” ay isang malalim na simbolismo sa tradisyong Islamiko:
Ang liwanag ay kumakatawan sa banal na pamumuno, katarungan, at patnubay, na pinakakatawan ni Imam Ali (AS).
Ang dugo ay sumasagisag sa sakripisyo, katapatan, at ganap na pagsuko sa katotohanan, na malinaw na ipinamalas ng mga martir tulad ni Heneral Shaheed Hajj Qasem Soleimani.
Sa pagsasanib ng dalawang makasaysayang sandali—ang kapanganakan ng katarungan at ang martiryo ng katapatan—ipinapakita ng obrang ito na ang landas ng wilāyah ay nagpapatuloy sa iba’t ibang panahon, mula sa mga Imam hanggang sa mga tagapagtanggol ng dignidad at pananampalataya sa makabagong panahon.
Pangunahing diwa: Ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa liwanag ng gabay at nagtatapos sa kahandaan para sa ganap na sakripisyo.
