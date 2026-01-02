Mariing Babala ng Tehran sa Washington: Ang Seguridad ng Iran ay Isang Pulang Linyang Hindi Maaaring Lampasan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binigyang-diin ni Ali Larijani, Kalihim ng Supreme National Security Council, na si “Trump ang nagpasimula ng mapanganib na pakikipagsapalaran.” Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng mga kamakailang pahayag ni Trump at ng mga opisyal na Zionista, naging malinaw ang mga nakatagong layunin sa likod ng kasalukuyang mga pangyayari. Babala niya na anumang pakikialam ng Estados Unidos sa panloob na usapin ng Iran ay magreresulta sa malawakang kawalang-tatag sa buong rehiyon at magdudulot ng seryosong pinsala sa mga interes ng Washington.
Sa parehong konteksto, nagbigay rin ng matinding babala si Ali Shamkhani, kinatawan ng Kataas-taasang Pinuno sa Defense Council, na anumang kamay na magtangkang lumapit sa seguridad ng Iran sa ilalim ng anumang dahilan ay haharap sa isang tugong magsisisi bago pa man ito makalapit. Binigyang-diin niya na ang pambansang seguridad ng Iran ay isang pulang linya na hindi maaaring ipagpalit o pag-usapan.
Maikling Analitikal na Paliwanag
Ang pahayag ng mga matataas na opisyal ng Iran ay nagpapakita ng isang istratehikong doktrina ng deterrence na nakabatay sa malinaw na pagtatakda ng mga hangganan sa larangan ng pambansang seguridad. Ang paggamit ng terminong “pulang linya” ay nagsisilbing diplomatikong at pampulitikang mensahe na ang Iran ay hindi lamang nagbababala, kundi naghahayag ng determinadong kahandaang ipagtanggol ang soberanya nito.
Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong mga pahayag ay naglalayong:
Pigilan ang direktang interbensiyon ng mga dayuhang kapangyarihan,
Ipabatid ang potensyal na regional consequences ng anumang agresibong hakbang, at
Palakasin ang panloob at panlabas na persepsyon ng katatagan at pagkakaisa ng estratehikong posisyon ng Iran.
Pangunahing diwa: Ang seguridad ng estado, ayon sa pananaw ng Iran, ay hindi paksa ng negosasyon kundi pundasyon ng pambansang soberanya at panrehiyong balanse.
..........
328
Your Comment