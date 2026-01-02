Ang Pagpapalit sa Suliraning Pang-ekonomiya tungo sa Krisis sa Seguridad: Isang Lantad na Plano ng Kaaway

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa mga khutbah (sermon) ng Salat al-Jumu‘ah ngayong araw sa Tehran, sinabi ni Hojjat al-Islam Hajj Ali Akbari:
“Ang malinaw na plano ng kaaway ay gawing krisis sa seguridad ang mga problemang pang-ekonomiya.”
“Yaong mga nabigong makamit ang kanilang mga layunin sa labindalawang-araw na digmaan ay ngayon ay hayagang nagpapahayag na umaasa sila sa mga kaguluhang panloob.”
“Ang pagprotesta ay likás na karapatan ng mamamayan, subalit ang lehitimong protesta ay nakasalalay sa katalinuhan, pagpipigil sa sarili, at pagsunod sa mga itinakdang balangkas ng batas.”
“Kapag nanaig ang kawalan ng seguridad, ang unang biktima ay muli ang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan—at ito mismo ang ninanais ng kaaway.”
“Sa harap ng mga propesyonal na tagapagpasimula ng kaguluhan, ang tugon ay dapat maging panangga, matatag, at seryoso; sa usapin ng pambansang seguridad, walang puwang ang kapabayaan.”
“Ang mga taong nakaupo sa ibang bansa at nagpapanggap na nagmamalasakit sa sambayanan ay hindi tunay na may mabuting hangarin para sa mamamayang Iranian.”
Maikling Analitikal na Paliwanag
Ipinapakita ng mga pahayag na ito ang isang diskursong panseguridad na malinaw na naghihiwalay sa pagitan ng lehitimong panlipunang protesta at ng sinadyang destabilisasyon. Binibigyang-diin ang pananaw na ang mga hamong pang-ekonomiya, kung sasabayan ng kaguluhan at kawalan ng batas, ay maaaring magsilbing kasangkapan upang pahinain ang katatagan ng estado at ng lipunan.
Sa estratehikong pananaw:
Ang katalinuhan at pagsunod sa batas ay itinatanghal bilang batayan ng responsableng pakikilahok ng mamamayan.
Ang mahigpit na pagtugon sa organisadong kaguluhan ay inihaharap bilang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang pambansang interes.
Ang babala laban sa mga panlabas na impluwensiya ay nagpapakita ng pagbibigay-diin sa panloob na soberanya at pambansang pagkakaisa.
Pangunahing diwa: Ang tunay na pangangalaga sa kabuhayan at kinabukasan ng mamamayan ay nakasalalay sa pagpapanatili ng seguridad, kaayusan, at malinaw na hangganan sa pagitan ng karapatang magpahayag at ng mapanirang kaguluhan.
