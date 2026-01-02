Mula Ngayon ay May Malinaw nang Hangganan: Ang Suporta nina Trump at Mossad ay Nangangahulugang Wakas ng Lehitimong Pananawagan, at Simula ng Pagsesek

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa mga nagdaang araw, nagkaroon ng ilang protestang sektoral at panlipunang panawagan sa loob ng bansa—mga kilos-protesta na may ugat sa tunay na suliraning pangkabuhayan at istruktural, at nilahukan ng maraming mamamayan at negosyante na may layuning igiit ang kanilang mga karapatan.
Gayunman, kasabay nito, may mga grupong nagsikap ilihis ang mga protestang ito patungo sa tensyon at kaguluhan, at gawing polarizado at usaping panseguridad ang kalagayan.
Sa ganitong maselang konteksto, ang hayagan at agresibong pahayag ng mga pulitikong tulad ni Donald Trump, gayundin ang naratibong itinataguyod ng mga midyang malapit sa mga serbisyong paniktik ng Israel, ay epektibong gumuhit ng isang malinaw na linya ng paghihiwalay:
mula sa sandaling ito, anumang kilos-protesta na magkakaroon ng bahid ng karahasan at kaguluhan ay madaling maituturing na bahagi ng estratehiya ng mga dayuhang kapangyarihan—mga kapangyarihang malinaw sa kanilang kasaysayan na wala namang tunay na malasakit sa sambayanang Iranian, ni sa lehitimong sektoral at kabuhayang panawagan ng mga mamamayan.
Ang katotohanan ay ito: ang padalus-dalos at lantad na suporta ng mga panlabas na aktor—hindi tulad ng kanilang mga nauna na mas maingat at palihim—ay nagiging sanhi upang ang mga makatwirang panawagan ng mamamayan ay magamit bilang dahilan upang gawing usaping panseguridad ang sitwasyon.
Sa ganitong kalagayan:
ang sektoral na protesta ay nagiging “banta sa seguridad”
nabibigatan at nababawasan ang espasyo para sa panloob na dayalogo at makabuluhang resolusyon
at ang panlipunang lehitimasyon ng bahagi ng mga nagpoprotesta ay nalulunod sa mga tatak at paratang
Paulit-ulit nang ipinakita ng patakarang panlabas ng iba’t ibang administrasyon ng Estados Unidos—kabilang ang kay Trump— na ang pangunahing layunin nila ay presyur pampulitika, pagkuha ng konsesyon, at pagsulong ng kompetisyong heopolitikal, hindi ang pagpapabuti ng kalagayan ng pamumuhay ng mamamayang Iranian.
Ang parehong lohika ay makikita rin sa pagkilos ng mga serbisyong paniktik ng Israel, kung saan ang Iran ay hindi itinuturing bilang usaping makatao, kundi bilang larangan ng tunggaliang panseguridad.
Ang pinakamasakit na bahagi ng sitwasyon ay narito:
ang mga taong tunay na lumabas upang ipaglaban ang kanilang lehitimong karapatan at sektoral na panawagan ay biglang natatagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng digmaan ng mga naratibo at oportunistang kalkulasyon, kung saan ang tinig ng sibil na panawagan ay natatabunan ng ingay ng tunggaliang pampulitika.
Kung tunay na layunin na marinig ang protesta, ang landas nito ay hindi ang pag-asa o pag-angkla sa panlabas na suporta, kundi ang:
pagpapatibay ng mapayapa at responsableng pagpapahayag,
mas malinaw na ugnayan sa pampublikong kamalayan, at
pagpapanatili ng malinaw na distansya mula sa karahasan at kaguluhan,
upang ang panawagan ay manatiling panawagan—at hindi maging kasangkapan sa laro ng iba.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Paliwanag
Ang tekstong ito ay naglalahad ng isang kritikal na pagsusuri sa proseso ng “securitization” ng mga panlipunang protesta, kung saan ang makatwirang mga kahilingang sibiko ay unti-unting naililipat mula sa larangan ng diskursong panlipunan patungo sa diskursong panseguridad.
Sa larangan ng agham pampulitika:
Ang hayagang interbensiyon o suporta ng mga dayuhang aktor ay kadalasang nagiging self-defeating, sapagkat pinapahina nito ang lehitimasyon ng mga panloob na panawagan.
Ang karahasan at kaguluhan, kahit isinasagawa ng maliit na grupo, ay may kakayahang baguhin ang kabuuang kahulugan ng isang kilusan sa mata ng estado at ng lipunan.
Ang pagkawala ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mapayapang protesta at organisadong kaguluhan ay nagbubukas ng espasyo para sa mahigpit na tugon at pagsasara ng dayalogo.
Pangunahing diwa: Ang pagpapanatili ng sibil, mapayapa, at independiyenteng katangian ng protesta ang tanging paraan upang mapanatili ang kredibilidad nito at maiwasan ang pagkakahulog sa larangan ng mga kapangyarihang may sariling agenda.
