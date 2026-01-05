Pagtaas ng Bilang ng Pagpapakamatay ng mga Sundalong Israeli: Palatandaan ng mga Suliraning Sikolohikal at Moral

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pampulitika at Panseguridad
Sinabi ni Wasif ‘Urayqat, dalubhasa sa mga usaping militar at estratehiko, ang mga insidente ng pagpapakamatay sa hanay ng mga sundalo ng puwersang pananakop ng Israel ay hindi huminto mula nang simulan ng rehimen ang mga pag-atake laban sa mga mamamayan ng rehiyon. Sa halip, matapos ang kamakailang agresyon laban sa Gaza, ang bilang ng pagpapakamatay ng mga sundalong Israeli ay umabot sa pinakamataas na antas nito sa nakalipas na labinlimang taon—isang malinaw na indikasyon ng malubhang pagguho ng kalusugang sikolohikal at moral sa loob ng institusyong militar ng Israel.
Ipinaliwanag ni ‘Urayqat na ang pagtaas ng mga kasong ito ay may kaugnayan sa maraming salik, na ang pangunahing dahilan ay ang kabiguan ng sistema ng paghahandang militar. Aniya, ang mga sundalong Israeli—lalo na ang mga puwersang reserba—ay sinanay para sa mga konbensiyonal na digmaan sa pagitan ng mga regular na hukbo, na umaasa sa balanse ng kapangyarihan at teknolohikal na kalamangan, at hindi sa mga digmaang may ibang anyo at kalikasan gaya ng nagaganap sa Gaza.
Dagdag pa rito, binigyang-diin niya na ang haba ng panahon ng serbisyo militar kasabay ng kakaunting nakikitang tagumpay ay may malaking impluwensiya rin sa paglala ng krisis. Lalong tumitindi ang problemang ito dahil ang hukbo ng rehimen ng pananakop ay kasalukuyang nakikibahagi sa pinakamahabang digmaan nito sa Gaza, na nagdudulot ng matinding pagkapagod at pagbagsak ng sikolohikal na katatagan ng mga sundalo.
Tinukoy rin ni ‘Urayqat ang mababang antas ng moral ng mga sundalong Israeli na, aniya, ay nakikipaglaban nang walang makatarungang layunin. Marami sa kanila ay nagmula sa ibang mga bansa, taliwas sa mga mandirigmang Palestino na may matibay na paniniwala sa kanilang layunin, ipinagtatanggol ang kanilang lupain, at patuloy na lumalaban sa kabila ng henosidyo, mga masaker, at matinding pagdurusa, habang nananatiling may malawak na suporta mula sa kanilang mamamayan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag na ito ay naglalahad ng isang mas malalim na krisis sa loob ng makinaryang militar ng Israel, na hindi lamang nasusukat sa aspeto ng taktika o kagamitan, kundi sa kalagayang sikolohikal at moral ng mga tauhan nito. Sa larangan ng pag-aaral ng digmaan, malinaw na ang kawalan ng malinaw at makatarungang layunin, kasama ng mahabang panahong pakikibaka na walang tiyak na resulta, ay nagdudulot ng pagguho ng panloob na katatagan ng mga sundalo.
Sa kabilang banda, itinatampok ng paghahambing sa mga mandirigmang Palestino ang kahalagahan ng paniniwala, lehitimong adhikain, at suporta ng mamamayan bilang mahahalagang salik sa pagpapatatag ng loob at tibay ng isang kilusang lumalaban. Sa ganitong konteksto, ang tumataas na bilang ng pagpapakamatay ay maaaring ituring hindi lamang bilang isyung medikal o sikolohikal, kundi bilang salamin ng mas malawak na krisis sa moralidad at lehitimasyon ng digmaan mismo.
..........
328
Your Comment