Ipinahayag ni Wang Yi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng People’s Republic of China, na walang alinmang bansa ang may karapatang italaga ang sarili bilang pulis o hukom ng pandaigdigang komunidad. Binigyang-diin niya na ang biglaang pagbabago sa sitwasyon sa Venezuela ay nagdulot ng malubhang pag-aalala sa pandaigdigang opinyong publiko at sa mga pamahalaan sa iba’t ibang panig ng mundo.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ng China ay sumasalamin sa prinsipyo ng multilateralismo at paggalang sa soberanya ng mga estado, na matagal nang isinusulong ng Beijing sa larangan ng internasyonal na diplomasya. Ang pagtutol sa ideya ng isang “pandaigdigang pulis” ay direktang kritika sa unilateral na mga hakbang at interbensiyong panlabas na isinasagawa nang walang malawak na pandaigdigang pagkakasundo.
Sa konteksto ng Venezuela, ipinahihiwatig ng pahayag na ang sapilitang o biglaang pagbabago sa pulitikal na kaayusan ng isang bansa ay maaaring magdulot ng kawalang-tatag hindi lamang sa loob ng nasabing estado kundi pati sa mas malawak na sistemang pandaigdig. Sa gayon, binibigyang-diin ng China ang pangangailangan para sa dayalogo, diplomasya, at kolektibong pagdedesisyon bilang pangunahing landas sa pagresolba ng mga krisis internasyonal.
