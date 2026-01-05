Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pang-ekonomiya at Pandaigdig
Ayon sa isang mapagkakatiwalaang sanggunian sa Ikatlong Administrasyon ng Iran, matapos ang mga pahayag tungkol sa “pagkawala ng perang mula sa langis ng Iran” sa Venezuela: sa ilalim ng pamumuno ng administrasyon ni Shaheed Raeisi, at sa opisyal na pahintulot ng mga working group sa ilalim ng mga pinuno ng estado, nagsagawa ang National Iranian Oil Company (NIOC) at National Oil Company ng Venezuela ng kalakalan sa langis na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 8 hanggang 10 bilyong dolyar.
Detalye ng Kalakalan
Ang transaksyon ay naganap nang walang diskwento at sa pinakamahusay na presyo.
Ibenta ang langis at condensate ng Iran kapalit ng mga produktong petrolyo tulad ng fuel oil at extra-heavy oil.
Sa pamamahala at pagpaplano, partikular sa rehiyon ng Caribbean, ang mga produktong ito ay inaangkat sa merkado ng China, na nagresulta sa makabuluhang kita para sa bansa.
Konteksto sa Nakaraang Administrasyon
Sa ilalim ng administrasyong Rouhani, 90 milyong bariles ng condensate ay iniwan sa dagat, na nagdulot ng malaking gastos sa kaban ng bayan.
Ang kasalukuyang kolaborasyon sa Venezuela ay hindi lamang nakaiwas sa malaking pinsala, kundi nagkaroon pa ng karagdagang kita para sa pambansang fleet sa pamamagitan ng paggamit sa parehong mga oil tanker.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng estratehikong kahalagahan ng bilateral na kalakalan sa langis bilang instrumento ng pambansang ekonomiya at diplomatikong ugnayan. Ang pamamahala sa supply chain, presyo, at destinasyon ng petrolyo ay nagpapatunay ng mataas na antas ng organisasyonal at estratehikong kapasidad ng pamahalaan sa Ikatlong Administrasyon.
Sa mas malawak na perspektibo, ang matagumpay na kolaborasyon sa Venezuela ay nagbigay-daan sa:
1. Pagpapataas ng kita mula sa produktong petrolyo kahit sa harap ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya.
2. Pag-optimize ng paggamit sa pambansang fleet ng langis, na nagdulot ng dagdag na kita.
3. Pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at diplomatikong relasyon sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon at pandaigdig.
Sa ganitong paraan, ang proyekto ay hindi lamang simpleng transaksyon sa langis, kundi isang halimbawa ng estratehikong pamamahala ng yaman at pambansang interes sa larangan ng enerhiya.
..........
328
Your Comment