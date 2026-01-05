Video | Pangulo ng Chile: “Kung Ngayon ay Venezuela, Baka Bukas ay Ibang Bansa”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pandaigdig at Diplomasya
Ayon kay Gabriel Boric, Pangulo ng Chile, bilang tugon sa mapanirang pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela, ipinahayag niya ang seryosong babala:
Ang banta ng unilateral na kontrol sa likas na yaman o estratehikong pinagkukunan ng isang bansa ay isang malubhang paglabag sa prinsipyo ng soberanya at integridad teritoryal.
Ang ganitong aksyon ay nanganganib sa seguridad, soberanya, at katatagan ng lahat ng bansa sa rehiyon.
Binanggit din niya na ang nangyari ngayon sa Venezuela ay maaaring mangyari rin sa ibang bansa sa hinaharap.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ng Pangulo ng Chile ay nagpapakita ng isang prinsipyo ng multilateralismo at respeto sa soberanya ng mga estado, at ito ay isang direktang kritika sa mga unilateral na interbensyon na maaaring magdulot ng kawalang-tatag sa rehiyon.
1. Pagpapahalaga sa integridad teritoryal: Ang pananalig sa soberanya ay pundasyon ng pandaigdigang batas at kapayapaan.
2. Pandaigdigang implikasyon: Binibigyang-diin ng Boric na ang anumang agresyon sa isang bansa ay hindi lamang lokal na isyu, kundi may potensyal na magdulot ng domino effect sa seguridad at politika ng rehiyon.
3. Pagpapalakas ng kooperasyong rehiyonal: Ang babalang ito ay nagsilbing panawagan sa mga bansa na magkaisa at protektahan ang kanilang karapatan laban sa panlabas na agresyon, upang mapanatili ang katatagan, kapayapaan, at lehitimadong pamamahala sa rehiyon.
Sa kabuuan, ang kanyang pahayag ay paalala sa pandaigdigang komunidad na ang respeto sa soberanya ay pangunahing haligi ng diplomatikong ugnayan at rehiyonal na seguridad.
