Pagtanggol ni G. J.D. Vance sa Patakarang Trump Hinggil sa Venezuela

Balitang ABNA24 :- Balitang Pandaigdig at Pulitika
Ayon kay J.D. Vance, Bise Presidente ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Trump, bilang tugon sa mga kritisismo ukol sa mga aksyon ng Washington laban sa Caracas:
Iginiit niya na may mahalagang papel ang Venezuela sa pandaigdigang smuggling ng droga at matagal nang nakikinabang mula sa mga langis na ari ng Amerika na kanilang nasamsam.
Sa isang post noong Linggo sa social media platform na X, sinabi niya na ang mga pahayag na ang Venezuela ay hindi kasangkot sa kalakalan ng droga dahil karamihan ng fentanyl ay gawa sa ibang rehiyon ay naglilihis sa mga mahahalagang katotohanan.
Idinagdag niya na mga halos dalawang dekada na ang nakalipas, nasamsam ng Venezuela ang mga ari-arian ng langis ng Amerika, at hanggang kamakailan ay ginamit ang mga ito para sa sariling kapakinabangan at upang pondohan ang tinaguriang “mga teroristikong aktibidad sa droga”.
Pinagtibay pa niya: “Nauunawaan ko ang pag-aalala tungkol sa paggamit ng puwersang militar, ngunit papayagan ba nating ang isang komunista na nakawin ang ating mga ari-arian sa hemispero natin nang walang aksyon? Hindi ganito kumikilos ang mga makapangyarihang bansa.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Vance ay nagpapakita ng ideolohikal at stratehikong linya ng patakaran ng dating administrasyon ni Trump:
1. Pagbibigay-diin sa seguridad at interes ng bansa: Nakatuon sa proteksyon ng US assets at ekonomiyang pang-enerhiya laban sa mga bansang itinuturing na kaaway o lumalabag sa pandaigdigang patakaran.
2. Pag-frame ng Venezuela bilang banta sa pandaigdigang seguridad: Sa pamamagitan ng pagkonekta sa Venezuela sa smuggling ng droga, inilalarawan ang bansa bilang internasyonal na panganib, na nagbibigay-daan sa pagtanggap ng mas agresibong aksyon.
3. Pagpapalakas ng ideolohikal na argumento: Ang pagbanggit sa “komunista” at “malalaking bansa” ay nagsisilbing batayan para sa moral at politikal na lehitimasyon ng posibleng interbensyon.
4. Impormasyon at diskarte sa media: Ang paggamit ng social media platform X ay nagpapakita ng direktang komunikasyon sa publiko upang hubugin ang opinyon at suporta sa patakarang panlabas.
Sa kabuuan, ang depensa ni Vance ay nagpapakita ng pagsasanib ng ideolohiya, seguridad, at ekonomiyang interes sa pagbibigay-katwiran sa agresibong patakarang panlabas ng Estados Unidos, at ang posibleng implikasyon nito sa relasyon sa Venezuela at rehiyon.
