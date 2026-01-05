Ulat ng Media ng Israel: Muling Pagsisimula ng Mga Negosasyong Pangseguridad sa Pagitan ng Israel at Syria

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pandaigdig at Diplomasya
Batay sa ulat ng Channel 12 Television ng Israel, nakatakdang muling magsagawa ng pulong bukas (Lunes) ang mga mataas na opisyal ng Syria at Israel upang ipagpatuloy ang negosasyon ukol sa isang bagong kasunduang pangseguridad.
Ang pagpupulong ay may pakikialam ng Washington at isinasaalang-alang ang direktang presyon mula kay Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na magaganap sa Paris, kabisera ng France.
Isang senior na opisyal ng Israel ang nagsabi na ang administrasyong Trump ay nagbibigay ng malaking presyon sa Israel at Syria upang makamit ang kasunduan, na layuning patatagin ang seguridad sa mga hangganan at posibleng maging unang hakbang tungo sa normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv.
Batay sa ulat, ang bagong round ng negosasyon ay inaasahang tatagal ng dalawang araw, at dadalo dito sina Tom Barrack, kinatawan ng US para sa Syria, si Asaad Al-Sheibani, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, at bagong team ng mga kinatawan ng Israe
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig ng maingat at komplikadong diplomatikong dinamika sa Gitnang Silangan:
1. Pagkikilos sa ilalim ng presyur ng panlabas na kapangyarihan: Ipinapakita na ang US, sa pamamagitan ng administrasyong Trump, ay gumaganap bilang tagapamagitan at tagapilit sa mga kasunduan pangseguridad sa rehiyon.
2. Seguridad at geopolitika: Ang layunin ng kasunduan ay patatagin ang hangganan, na mahalaga para sa parehong Israel at Syria, na matagal nang may tensiyong militar at teritoryal.
3. Posibleng hakbang patungo sa normalisasyon: Ang pakikipag-usap ay maaaring maging unang hakbang sa mas malawak na diplomatiko at politikal na ugnayan, subalit ito ay nakasalalay sa kompromiso ng parehong panig at sa impluwensya ng panlabas na kapangyarihan.
4. Paglahok ng mga bagong kinatawan: Ang presensya ng bagong team mula sa Israel at kinatawan ng US ay nagpapakita ng estratehikong pagbabago at pag-prioritize ng diplomatikong channel upang maitaguyod ang kasunduan.
Sa kabuuan, ang muling pagsisimula ng negosasyon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas matatag na seguridad sa rehiyon, ngunit ipinapakita rin nito ang malalim na ugnayan ng lokal na interes at panlabas na impluwensya sa proseso ng diplomatikong resolusyon.
..........
328
Your Comment