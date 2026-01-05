Video | Pagkakatuklas ng mga Baril at Sandatang Matutulis mula sa mga Taguan ng Ilang Akusado sa mga Kaguluhan sa Tehran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Panloob at Panseguridad
Inihayag ng Sentro ng Impormasyon ng Pangkalahatang Komand ng Pulisya ng Greater Tehran na, sa pamamagitan ng mga espesyal na hakbang pang-impormasyon at ganap na operasyonal na pagmamatyag, matagumpay na natukoy ng mga tauhan ng Intelligence Organization ng Pulisya ng kabisera ang mga taguan ng ilang indibidwal na inaresto kaugnay ng mga kaguluhang naganap sa mga nakalipas na araw sa Tehran.
Sa isinagawang pagsisiyasat at paghahalughog sa mga naturang taguan, nakumpiska ang malaking dami ng mga baril at sandatang matutulis, gayundin ang mga bala at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga improvised o gawang-bahay na bomba.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang operasyong ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng koordinasyon at kakayahang intelihensiya ng mga pwersa ng seguridad sa pagtugon sa mga banta laban sa kaayusang panlipunan. Ang pagkakatuklas ng mga sandata at materyales para sa paggawa ng bomba ay nagpapahiwatig na ang ilang kaguluhan ay maaaring lumampas sa antas ng kusang protesta at magtungo sa organisado at armadong karahasan.
Mula sa pananaw ng seguridad, ang maagap na pagkilala at pag-neutralisa sa mga naturang taguan ay mahalaga upang:
1. Maiwasan ang paglala ng karahasan at panganib sa mga sibilyan,
2. Mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, at
3. Mapigilan ang posibleng panlabas o koordinadong impluwensya sa mga panloob na kaguluhan.
Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng intelihensiyang pangseguridad at maagap na pagpapatupad ng batas bilang pangunahing salik sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad sa mga urbanong sentro.
