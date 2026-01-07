Mahalagang pagsusuri mula sa Foreign Policy: Ang pag-atake sa Venezuela ay naging epektibo sa telebisyon, subalit hindi ito magdadala ng tagumpay para

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinulat ng magasin na Foreign Policy sa isang pagsusuri:
Ang matibay na kagustuhan ni Trump para sa mabilisang mga opensiba ay malinaw na sumasalungat sa pangmatagalang kahandaan ng militar para sa isang malawakang digmaan. Ang pag-atake sa Venezuela—katulad ng modelo ng pambobomba sa mga pasilidad nuklear ng Iran—ay kahanga-hanga sa antas ng taktika; subalit nananatiling hindi malinaw ang mga estratehikong resulta nito.
Ang posibilidad ng pagkamit ng estratehikong tagumpay ay hindi dapat ipagkamali sa mabilis at palabas na tagumpay. Ang tagumpay sa taktika ay may limitadong kabuluhan kung wala itong malinaw na estratehikong direksiyon. Ang ganitong mga pag-atake ay nagdudulot lamang ng maling pakiramdam ng kahandaan militar sa mga pinunong pampulitika ng Estados Unidos, habang hindi sapat upang magwagi sa isang konbensiyonal na digmaan.
Ang kakayahang magsagawa ng mabilisang operasyon na nakabatay sa eksaktong intelihensiya at makabagong teknolohiya ay unti-unting humihina habang tumatagal ang isang digmaan. Higit sa lahat, ang malalaking digmaan ay nangangailangan ng kakayahang umangkop sa larangang pampulitika at ng kapasidad na pasanin ang mabibigat na gastos—kabilang ang pagkamatay ng mga tauhan at pagkasira ng mga kagamitang pandigma—na may seryosong negatibong epekto sa loob ng bansa.
Maikling Pinalawak na Serye ng Analitikal na Komentaryo
Analitikal na Komentaryo 1: Pagitan ng Taktika at Estratehiya
Ipinapakita ng pagsusuri na ang kahusayan sa taktikal na antas—tulad ng mabilis at teknolohikal na opensiba—ay hindi awtomatikong humahantong sa estratehikong tagumpay. Kapag walang malinaw na pangmatagalang layunin at plano, ang mga operasyong militar ay nagiging panandaliang demonstrasyon lamang ng kapangyarihan.
Analitikal na Komentaryo 2: Ang Ilusyong Militar na Kahandaan
Binibigyang-diin ng Foreign Policy na ang mga ganitong pag-atake ay maaaring magpalakas ng kumpiyansa ng mga lider pampulitika, ngunit hindi nito tinutugunan ang mas malalalim na pangangailangan ng isang ganap na digmaan. Ang maling pakiramdam ng kahandaan ay maaaring magbunga ng mapanganib na mga desisyong pampulitika at militar.
Analitikal na Komentaryo 3: Gastos ng Digmaan at Epekto sa Loob ng Bansa
Sa huli, binibigyang-diin ng pagsusuri na ang tagumpay sa malakihang digmaan ay hindi lamang nasusukat sa teknolohiya at bilis, kundi sa kakayahan ng estado na tanggapin ang mga sakripisyo nito. Ang mga pagkalugi sa buhay, kagamitan, at moral ng publiko ay may direktang epekto sa katatagan ng bansa, bagay na madalas maliitin sa mga mabilisang opensiba.
