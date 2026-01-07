Video | Isang rabinong Israeli: Ipanalangin natin ang tagumpay ng mga kaguluhan sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon sa kanya, sa sandaling bumagsak ang kasalukuyang sitwasyon, lalong lalakas sa napakataas na antas ang kalamangan ng Israel laban sa Iran. Sa kasalukuyan, aniya, ang kalagayan ay ganito: hayagang hinahamon ng Iran ang dalawang tinuturing na superpower—ang Israel at ang Estados Unidos.
Dagdag pa niya, matapos ang digmaan ay kanilang napagtanto na ang Iran ay hindi maihahambing sa Gaza o Lebanon, sapagkat nasaksihan nila kung ano ang kayang idulot ng isang misil ng Iran sa mga lansangan ng Israel.
Maikling Pinalawak na Serye ng Analitikal na Komentaryo
Analitikal na Komentaryo 1: Relihiyosong Retorika at Pulitikal na Tunggalian
Ang pahayag ng rabino ay nagpapakita ng pagsasanib ng diskursong panrelihiyon at pulitikal, kung saan ang panalangin ay ginagamit bilang simbolikong suporta sa mga pangyayaring may malinaw na implikasyong pampulitika at panseguridad.
Analitikal na Komentaryo 2: Pagkilala sa Kakayahang Militar ng Iran
Kapansin-pansin sa pahayag ang tahasang pagkilala sa kakayahang militar ng Iran. Ang paghahambing sa Gaza at Lebanon ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa pananaw ng Israel hinggil sa antas ng banta na kinakatawan ng Iran bilang isang estado na may mas malawak na kapasidad sa armas.
Analitikal na Komentaryo 3: Mga Implikasyon sa Rehiyonal na Eskalasyon
Ang ganitong mga pahayag, lalo na kapag nagmumula sa mga pigurang panrelihiyon na may impluwensiya sa opinyong publiko, ay may potensiyal na magpalalim ng tensiyon at magbigay-lehitimasyon sa mas matitinding hakbang laban sa Iran, sa halip na magbukas ng espasyo para sa diplomasya.
