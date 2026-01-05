Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pandaigdig at Media
Ipinahayag ni Mehdi Hasan, isang kilalang Amerikanong mamamahayag at tagapagbalita, ang kanyang matinding pagtutol sa paglalarawan kay Donald Trump bilang isang mapayapa at kontra-digmaang pangulo. Tinawag niya ang naturang naratibo na “walang katuturan”, at sinabi:
“Maaari na ba nating tuluyang isantabi ang pahayag na si Trump ay isang pangulong mapayapa? Sa loob lamang ng isang taon, pitong bansa ang kanyang binomba, at pagkatapos ay sinimulan niya ang bagong taon sa pamamagitan ng pagbabanta laban sa Iran.”
Binigyang-diin pa ni Hasan ang interbensiyonistang patakaran ng Estados Unidos, at idinagdag.
“Hindi tayo ang pulis ng mundo, at wala tayong kapangyarihang hudisyal upang makialam sa ibang mga bansa. Isipin ninyo kung gaano ito kawalang-saysay at katawa-tawa.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Mehdi Hasan ay kumakatawan sa isang kritikal na pagsusuri mula sa loob ng media ng Estados Unidos hinggil sa mga naratibong pulitikal na ginagamit upang hubugin ang opinyon ng publiko. Sa pamamagitan ng paghahambing ng retorika ng kapayapaan at ng aktuwal na rekord ng paggamit ng puwersang militar, hinahamon niya ang kredibilidad ng imahe ng isang “kontra-digmaang” pamumuno.
Mula sa perspektibong pampulitika at pangmidya, itinatampok ng komentaryong ito ang:
1. Pagitan ng diskurso at realidad sa patakarang panlabas,
2. Papel ng media sa paglalantad ng hindi pagkakatugma ng mga pahayag at aksyon, at
3. Patuloy na debate tungkol sa lehitimasyon ng interbensiyong militar ng Estados Unidos sa pandaigdigang antas.
Sa kabuuan, ang ganitong uri ng kritisismo ay nagpapalakas sa pampublikong diskurso tungkol sa pananagutan, soberanya ng mga bansa, at hangganan ng kapangyarihan ng mga malalaking estado sa sistemang internasyonal.
