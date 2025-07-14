Pagsabog na iniulat malapit sa Paliparan ng Erbil sa gitna ng patuloy na insidente ng drone

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang pagsabog ang iniulat malapit sa Paliparan Internasyonal ng Erbil sa hilagang Iraq, kung saan kinumpirma ng mga lokal na pinagmulan ang pagharang sa isang drone sa nasabing lugar.
Batay sa impormasyon mula sa Mehr News Agency, sinabi ng isang tagapag-ulat ng Al Mayadeen na may narinig na pagsabog malapit sa paliparan, na matatagpuan sa loob ng awtonomong Rehiyon ng Kurdistan sa Iraq. Iniulat din ng mga outlet ng balita sa Iraq ang pagbagsak ng isang hindi pinapilotong sasakyang panghimpapawid sa paligid.
Ang insidente ay kasunod ng mga naunang ulat ng aktibidad ng drone na tumatarget sa paliparan ng Erbil nitong mga nakaraang araw. Inanunsyo ng Serbisyo ng Kontra-Terorismo ng Rehiyon ng Kurdistan na isang drone ang naipabagsak malapit sa paliparan nang walang naiulat na pinsala o nasaktan.
Sa isang hiwalay na pangyayari, ilang pinagmulan sa Iraq ang nagsabing isang suicide drone ang tumama sa Paliparan Internasyonal ng Kirkuk, na lalong nagpapataas ng pangamba sa mga banta sa seguridad ng mga paliparan sa hilagang bahagi ng bansa.
……………
328
Your Comment