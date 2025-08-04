Kristiyanong Nasyonalismo: Isang Relihiyosong Pagliko sa Pulitika ng Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang maliwanag na hatinggabi sa ilalim ng mga spotlight ng Kongreso ng Amerika, si Mike Johnson, Speaker ng House of Representatives, ay tumindig sa isa sa kanyang mga talumpati matapos ang pagsisimula ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Sa isang tono na tila nagbabasa ng banal na kasulatan, sinabi niya: “Ang suporta sa Israel ay isang banal na tungkulin.”
Ipinahayag niya ito nang walang pag-aalinlangan. Habang ang ilan sa mga tagapakinig ay pumalakpak, ang iba ay nanatiling tahimik. Ang eksenang ito ay mas kahalintulad sa isang relihiyosong ritwal kaysa sa isang pormal na talumpati. Para bang ang podium ng Kongreso ay naging altar ng simbahan, kung saan ang watawat ng Amerika ay nakatabi sa krus.
Hindi ito isang simpleng pahayag sa panahon ng krisis. Paulit-ulit nang sinabi ni Johnson ang ganitong mga paniniwala. Kamakailan ay sinabi niya: “Ang pagmamahal ko sa Israel ay nag-uugat sa aking pananampalataya, hindi sa pulitika.”
Ang ganitong mga pahayag ay nagpapakita ng mas malalim na krisis—isang ideolohikal na paglihis kung saan ang isang ekstremistang nasyonalismong paniniwala ay humuhubog sa sistemang legal at lehislatibo ng bansang inaangkin ang pamumuno sa malayang mundo. Sa ganitong kapaligiran, ang mga lumang propesiya ng Bibliya ay muling isinulat sa konteksto ng modernong pulitika ng Amerika.
Kristiyanong Nasyonalismo: Mula Gilid Patungo sa Sentro ng Kapangyarihan
Ang Kristiyanong Nasyonalismo ay hindi na isang marginal na ideya ng mga ekstremista. Ngayon, ito ay naging isang malawak na proyekto sa loob ng mga institusyong pormal ng Amerika. Hawak nito ang White House at Kongreso na tila mga simbahan, at binabago ang diskursong pampulitika at istrukturang burukratiko ng pamahalaan.
Ang pangunahing tanong sa Amerika ngayon ay hindi kung gaano kalaki ang papel ng relihiyon sa pulitika, kundi: Dapat bang manatiling multietnikong republika ang Amerika, o maging isang kaharian na namumuno sa ngalan ng Diyos?
Bagaman hindi bagong ideya ang Kristiyanong Nasyonalismo, lumakas ito matapos ang paglitaw ni Donald Trump. Hindi na nakakagulat na sa mga kampanyang elektoral, ang mga ebanghelista ay dumadalo na may dalang Bibliya, sumbrero na may relihiyosong slogan, at mga t-shirt na may talata mula sa Bibliya.
Ano ang Kristiyanong Nasyonalismo?
Sa pinakapuso nito, ito ay isang pananaw na pampulitika na naniniwalang ang Amerika ay likas na Kristiyanong bansa at dapat pamahalaan ayon sa mga halaga ng Bibliya. Ngunit may mga pagkakaiba sa detalye:
– Ang ilan ay nais ng isang teokratikong pamahalaan na walang hangganan sa pagitan ng simbahan at estado.
– Ang iba naman ay nakikita ang Kristiyanismo bilang moral na balangkas lamang para sa pulitika.
Hindi tulad ng mga kilusang Islamiko gaya ng Ikhwan al-Muslimin, ang Kristiyanong Nasyonalismo ay walang iisang estruktura, lider, o opisyal na manifesto—kaya mahirap itong pag-aralan at sukatin.
Sino ang mga Kristiyanong Nasyonalista?
Isa sa mga kilalang mukha ng kilusang ito ay si David Barton, isang konserbatibong manunulat na tinatawag ng mga akademiko bilang “pekeng historyador.” Naniniwala siya na ang mga tagapagtatag ng Amerika ay hindi kailanman nais na paghiwalayin ang relihiyon sa pulitika, kundi protektahan ang relihiyon mula sa pamahalaan. Siya ay tutol sa mga sekular na batas at naniniwala lamang sa mga kautusan ng Diyos.
Ngunit hindi lamang mga relihiyoso ang may ganitong pananaw. Maging ang ilang hindi relihiyoso ay sumusuporta sa pagbabalik ng Kristiyanismo bilang moral na pundasyon ng pulitika—bagaman hindi sila sang-ayon sa teokrasya.
Ano ang Sinasabi ng Pananaliksik?
Sina Andrew Whitehead at Samuel Perry, dalawang mananaliksik, ay nagsagawa ng mga survey upang sukatin ang impluwensiya ng Kristiyanong Nasyonalismo sa lipunang Amerikano. Ilan sa mga tanong:
– Dapat bang kilalanin ang Amerika bilang Kristiyanong bansa?
– Dapat bang ang mga batas ay batay sa Bibliya?
– Bahagi ba ng pambansang identidad ng Amerika ang Kristiyanismo?
Ayon sa mga sagot:
– 10% ay tapat na tagasuporta
– 20% ay may simpatya
– 37% ay nagdududa
– 29% ay tutol
Ayon sa PRRI (Public Religion Research Institute) noong 2024:
– Sa mga Republican: 20% ay tagasuporta, 33% ay may simpatya
– Sa mga Democrat: 5% ay tagasuporta, 11% ay may simpatya
– Mas mataas ang suporta sa mga matatanda at may mababang antas ng edukasyon
– Sa mga puting Amerikano: 54% ay tagasuporta o may simpatya
– Sa mga Black Americans: 46% ay tagasuporta o may simpatya
Heograpiya ng Kristiyanong Nasyonalismo sa Amerika
Sa ilang estado, higit sa 50% ng populasyon ay sumusuporta sa Kristiyanong Nasyonalismo:
– Mississippi: 51%
– Oklahoma: 51%
– Louisiana: 50%
– Arkansas: 49%
– West Virginia: 48%
– North Dakota: 46%
Sa mga tagasuporta:
– 67% naniniwalang ang pagkapanalo ni Trump ay kalooban ng Diyos
– 40% naniniwalang maaaring kailanganin ang karahasang pampulitika upang iligtas ang bansa
Aktibong Kilusan sa Kristiyanong Nasyonalismo
- Seven Mountains Movement
Layunin: Kontrolin ang 7 aspeto ng lipunan—pamilya, relihiyon, edukasyon, media, sining/aliwan, pamahalaan, at ekonomiya
Suporta: 41% ng mga Kristiyano, 55% ng mga ebanghelista
Pinuno: Charlie Kirk, tagapagtatag ng “Turning Point USA”, malapit kay Trump
Kasama: Paula White, dating pinuno ng Faith Office sa administrasyong Trump
- New Apostolic Reformation
Paniniwala: May mga propeta pa rin ngayon; si Trump ay isa sa kanila
Miyembro: 3 milyon
Layunin: Pamahalaan ang Amerika ayon sa Bibliya at banal na paghahayag
Slogan: “Call to Heaven” – ginagamit nina Mike Johnson at Justice Samuel Alito
- Ziklag Group
Isang charitable foundation na may 125 bilyonaryo at relihiyosong lider
Layunin: Gamitin ang yaman at impluwensiya upang isakatuparan ang Seven Mountains agenda
Ayon sa ProPublica: May mahalagang papel sa kampanya ni Trump, sa kabila ng legal na limitasyon
Pinuno: Lance Wallnau, isang kilalang mangangaral at Kristiyanong Nasyonalista.
