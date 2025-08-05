Lumampas na sa 1,800 ang Bilang ng mga Pagbitay sa Panahon ni Haring Salman

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng European-Saudi Organization for Human Rights, ang Saudi Arabia ay halos nagbibitay ng isang tao bawat araw mula sa simula ng taong 2025, at nagbabala ito sa pagtaas ng bilang ng mga pagbitay kumpara sa nakaraang taon.
Iniulat ng European-Saudi Organization for Human Rights na halos araw-araw ay may isinasagawang pagbitay ng mga awtoridad ng Saudi mula sa simula ng kasalukuyang taon. Nagbabala ang organisasyon na kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, maaaring lumampas ang kabuuang bilang ng mga pagbitay ngayong taon sa bilang noong nakaraang taon.
Sa isang post sa social media platform na X (dating Twitter), sinabi ng organisasyon na sa loob ng 212 araw, 223 katao na ang naibitay ng pamahalaan ng Saudi.
Dagdag pa ng grupo, noong Hulyo 2025, lumampas na sa 1,800 ang kabuuang bilang ng mga pagbitay sa ilalim ng pamumuno ni Haring Salman bin Abdulaziz — isang bilang na sumasalamin sa isang walang kapantay at madugong yugto sa makabagong kasaysayan ng Saudi Arabia.
