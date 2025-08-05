"Zahran Mamdani": Isang Bagong Pagsubok para sa Demokrasya ng Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng mga mapang-aping kampanya ng Partidong Republikano at administrasyong Trump laban sa mga dayuhan, imigrante, at Muslim, nanalo si Mamdani sa primary election ng Partidong Demokratiko para sa posisyon ng alkalde ng New York.
Ang New York ay may populasyong higit sa 8 milyon, kung saan 4.7 milyon ang rehistradong botante. Isa ito sa mga pinakamasiglang lungsod sa mundo, na may mahigit 68 milyong turista taun-taon at ekonomiyang maihahambing sa mga bansa.
Sino si Zahran Mamdani?
- May Indian na pinagmulan, ipinanganak sa Uganda, at lumipat sa New York sa edad na 7.
- Nag-aral sa Bronx High School of Science at nagtapos ng African Studies sa Bowdoin College.
- Isa sa mga tagapagtatag ng Students for Justice in Palestine sa kanyang unibersidad.
- Ang kanyang ina ay isang direktor ng pelikula, at ang ama ay propesor sa Columbia University — parehong nagtapos sa Harvard.
- Sa edad na 33, si Mamdani ay miyembro ng New York State Assembly at isang Demokratikong Sosyalista.
Mga Hamon sa Kampanya
- Nahaharap siya sa mga banta at paninira, kabilang ang pag-uugnay sa Hamas at pagtawag sa kanya bilang "jihadist terrorist".
- Binatikos sa Islamophobic na kampanya sa social media at tinawag ng ilan na dapat siyang paalisin sa Amerika.
- Tinawag siyang antisemite ng Partidong Republikano dahil sa kanyang pagsuporta sa Palestina at pagbatikos sa Israel matapos ang mga pangyayari noong Oktubre 7, 2023.
Si Zvika Klein, editor ng Jerusalem Post, ay nanawagan ng pagkakaisa ng mga puwersa upang pabagsakin si Mamdani, gamit ang estratehiyang ginamit sa pagpapatalsik kay Jeremy Corbyn sa UK.
Malalaking Pondo Laban kay Mamdani
- Mga Jewish investor sa real estate at mga political action committee ay bumuo ng malalakas na kampanya upang talunin siya.
- Si Richie Sandler ay nangakong maglalaan ng $500,000, habang si Bill Ackman, isang Jewish billionaire, ay magbibigay ng daan-daang milyong dolyar para sa kalaban ni Mamdani.
Gayunpaman, ayon sa mga survey, maraming Jewish voters, lalo na ang kabataan, ay hindi naaapektuhan ng mga posisyon ni Ackman at patuloy na sumusuporta kay Mamdani.
Palestina sa Puso ng Kampanya ni Mamdani
- Binatikos niya ang Israel sa pagkakasa ng genocide sa Gaza at sumuporta sa BDS campaign.
- Nangakong aarestuhin si Netanyahu kung bumisita ito sa New York, batay sa ICC arrest warrant.
- Ayon sa survey ng Data for Progress at Middle East Policy Project:
- 96% ng kanyang tagasuporta ay nagsabing mahalaga sa kanila ang kanyang pagtindig para sa Palestina.
- 88% ay nagsabing ang kanyang kritisismo sa Israel ay nakaapekto sa kanilang desisyon na bumoto sa kanya.
- 78% ng mga Demokratikong botante sa New York ay naniniwalang Israel ay nagsagawa ng genocide.
- 79% ay nais limitahan ang pagpapadala ng armas sa Israel.
- 63% ay sumusuporta sa pag-aresto kay Netanyahu kung dumating siya sa lungsod.
Marami sa mga sumagot sa survey ay hindi bumoto noong 2021, na nagpapahiwatig ng bagong enerhiya mula sa kabataan na naengganyo ng kampanya ni Mamdani.
Muslim sa Tuktok ng Lungsod na May Ikalawang Pinakamalaking Komunidad ng Hudyo sa Mundo
- Sa New York metro area, may 1.3 milyong Hudyo, pangalawa sa Tel Aviv.
- May 750,000–768,000 Muslim, na bumubuo ng 9% ng populasyon, habang 57% ay Kristiyano.
Si Mamdani ba ang Susunod na Alkalde ng New York?
Ang tagumpay ni Mamdani ay maaaring magdulot ng political earthquake sa Amerika, na magpapabago sa lokal, state, at federal na antas. Ang kanyang sosyalistang mensahe ay salungat sa far-right politics na nangingibabaw sa ilang bahagi ng bansa.
Ayon sa Gallup, 8% lamang ng mga Demokratiko ang sumusuporta sa aksyon ng Israel sa Gaza, kumpara sa 71% ng mga Republikano.
Kahit ang ilang Republikano, tulad ni Marjorie Taylor Greene, ay nagsabing ang nangyayari sa Gaza ay genocide.
Ang mga rasistang pag-atake laban kay Mamdani dahil sa kanyang relihiyon, lahi, o pinagmulan ay taliwas sa imahe ng demokrasya na nais ipakita ng Amerika sa mundo.
Ngayon, ang demokrasya ng Amerika ay nasa ilalim ng matinding pagsubok — kung si Mamdani ay maaalis sa karera dahil sa pagiging Muslim, imigrante, o tagasuporta ng Palestina, mas lalong masusubok ang kredibilidad ng sistemang demokratiko ng bansa.
