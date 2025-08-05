Pagwasak sa mga Sasakyang Militar ng Rehimeng Zionista ng mga Mandirigma ng Palestina sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Al-Quds Brigades, ang sangay militar ng Islamic Jihad Movement, na isang sasakyang militar ng Israel ang nawasak sa pamamagitan ng pagsabog ng bombang “Thaqib” na matagal nang itinanim sa Abu Hudaf area, hilagang-silangan ng Khan Younis, sa timog Gaza.
Sa isang maikling pahayag, sinabi ng brigada:
“Ang inyong mga sasakyan ay naging alabok,”
na tumutukoy sa operasyong tinawag ng mga mananakop na “Gideon’s Chariots”, na layuning sakupin ang buong Gaza Strip, wasakin ang paglaban, at palayasin ang mga mamamayan ng Gaza.
Gayunpaman, ayon sa mga opisyal ng Israel mismo, nabigo ang operasyon sa pag-abot ng mga layunin nito.
Sa parehong konteksto, iniulat ng Abu Ali Mustafa Brigades, sangay militar ng Popular Front for the Liberation of Palestine, na sa pakikipagtulungan sa Al-Quds Brigades, isang Israeli armored personnel carrier (APC) ang nawasak sa pamamagitan ng anti-tank bomb sa Al-Montad Street, silangan ng Shuja'iyya neighborhood sa lungsod ng Gaza, hilagang bahagi ng Gaza Strip.
Kinumpirma ng brigada na ang pagsabog ay nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga sakay ng APC.
Ayon sa grupo ng paglaban, ang mga operasyong ito ay bahagi ng patuloy na tugon sa mga krimen ng mga mananakop laban sa mamamayang Palestino, at bahagi ng malawakang pagsisikap ng paglaban ng Palestina upang harapin ang pananakop ng Israel, tumugon sa agresyon, at labanan ang blockade, na nagdulot ng malalaking kaswalti sa mga puwersa ng Israel.
