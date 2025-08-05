Matagumpay na Operasyon sa Pagbuo ng Bungo Gamit ang Teknolohiyang 3D Printing sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Yahya Sotoudeh, pinuno ng Imam Ali Hospital sa Chabahar, timog-silangang Iran, matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang operasyon sa Iran para sa rekonstruksiyon ng bungo gamit ang 3D printing technology at PEEK polymer (Polyether ether ketone).
Ipinahayag ni Sotoudeh na ang operasyong ito ay isang makabago at bihirang tagumpay sa rehiyon, at isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng mga serbisyong medikal sa timog-silangang Iran.
Ang komplikadong operasyon ay isinagawa ng mga Iranian surgeon sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor, at natapos nang walang komplikasyon.
Ang kalagayan ng pasyente matapos ang operasyon ay iniulat na maayos.
Ipinaliwanag ni Sotoudeh na ang ganitong uri ng operasyon ay kabilang sa pinaka-advanced na pamamaraan sa paggamot ng cranial bone defects. Sa tulong ng 3D printing at biocompatible materials, isang eksaktong piraso na akma sa anatomiya ng pasyente ang idinisenyo upang palitan ang nasirang bahagi ng bungo.
Ano ang PEEK Polymer?
- Ang PEEK (Polyether ether ketone) ay isang high-performance thermoplastic na kilala sa:
- Magaan na timbang
- Matibay at matatag
- Resistente sa pagkasira
- Mataas na biocompatibility
- Hindi nagkakaroon ng reaksyon sa katawan
Dahil sa mga katangiang ito, ang PEEK ay may espesyal na papel sa reconstructive surgery, at ginagamit din sa medisina, aerospace, at automotive engineering.
Ang tinatawag na “3D PEEK flap” ay isang pamamaraan kung saan ang PEEK polymer ang ginagamit bilang base material sa pagbuo ng implant sa pamamagitan ng 3D printing.
